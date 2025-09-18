Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Tragiška ukrainietės pabėgėlės žūtis tapo žinomo reperio klipo dalimi

2025-09-18 17:58
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-18 17:58

Amerikiečių reperis DaBaby sukėlė aršias diskusijas po to, kai jo naujame muzikiniame klipe buvo atkurta tragedija, kurioje žuvo ukrainietė pabėgėlė Iryna Zarutska.

JAV žiauriai nužudyta ukrainietė Iryna Zarutska (nuotr. soc. tinklų “X“) (tv3.lt koliažas)

Amerikiečių reperis DaBaby sukėlė aršias diskusijas po to, kai jo naujame muzikiniame klipe buvo atkurta tragedija, kurioje žuvo ukrainietė pabėgėlė Iryna Zarutska.

0

Vietoje realaus nusikaltimo įvykių atlikėjas save pavaizdavo kaip herojų, išgelbėjusį merginą nuo mirtinos atakos.

Tragiškos istorijos interpretacija klipe

Rugsėjo 16-ąją pristatyto kūrinio „Save Me“ vaizdo įraše matyti scena, kurioje DaBaby sustabdo užpuoliką lengvojo geležinkelio traukinyje Šarlotėje, Šiaurės Karolinoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Realybėje rugpjūčio 22 dieną Zarutską mirtinai subadė DeCarlosas Brownas jaunesnysis. Įvykio vaizdo įrašas išplito socialiniuose tinkluose, o užpuolikas buvo sulaikytas netoliese esančioje stotelėje.

Gerbėjų reakcijos – prieštaringos

Naujasis DaBaby kūrinys „YouTube“ jau peržiūrėtas daugiau kaip 800 tūkst. kartų, tačiau internautų reakcijos – labai skirtingos. Vieni klausytojai piktinosi, kad atlikėjas pasinaudojo tragedija siekdamas dėmesio.

„Tragedijos pavertimas pinigų šaltiniu yra tiesiog šlykštu“, – rašė vienas komentatorius.

Kitas pridūrė:

„Tai ne duoklė, tai – nepagarba.“

Vis dėlto atsirado ir tokių, kurie gyrė DaBaby sprendimą.

„Pagaliau garsus žmogus atkreipė dėmesį į šią istoriją“, – komentavo vienas klausytojas.

Kitas rašė:

„Niekada nemaniau, kad taip pasakysiu, bet ši daina – tikrai graži.“

Užpuolikui gresia mirties bausmė

Iryna Zarutska buvo nužudyta rugpjūčio 22 dieną. Įtariamasis DeCarlosas Brownas jaunesnysis šiuo metu laukia teismo ir susiduria su federaliniais kaltinimais dėl terorizmo bei mirties bausmės galimybe.

