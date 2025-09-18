Tragiška ukrainietės pabėgėlės žūtis tapo žinomo reperio klipo dalimi

Vietoje realaus nusikaltimo įvykių atlikėjas save pavaizdavo kaip herojų, išgelbėjusį merginą nuo mirtinos atakos.
Tragiškos istorijos interpretacija klipe
Rugsėjo 16-ąją pristatyto kūrinio „Save Me“ vaizdo įraše matyti scena, kurioje DaBaby sustabdo užpuoliką lengvojo geležinkelio traukinyje Šarlotėje, Šiaurės Karolinoje.
Realybėje rugpjūčio 22 dieną Zarutską mirtinai subadė DeCarlosas Brownas jaunesnysis. Įvykio vaizdo įrašas išplito socialiniuose tinkluose, o užpuolikas buvo sulaikytas netoliese esančioje stotelėje.
Gerbėjų reakcijos – prieštaringos
Naujasis DaBaby kūrinys „YouTube“ jau peržiūrėtas daugiau kaip 800 tūkst. kartų, tačiau internautų reakcijos – labai skirtingos. Vieni klausytojai piktinosi, kad atlikėjas pasinaudojo tragedija siekdamas dėmesio.
„Tragedijos pavertimas pinigų šaltiniu yra tiesiog šlykštu“, – rašė vienas komentatorius.
Kitas pridūrė:
„Tai ne duoklė, tai – nepagarba.“
Vis dėlto atsirado ir tokių, kurie gyrė DaBaby sprendimą.
„Pagaliau garsus žmogus atkreipė dėmesį į šią istoriją“, – komentavo vienas klausytojas.
Kitas rašė:
„Niekada nemaniau, kad taip pasakysiu, bet ši daina – tikrai graži.“
Užpuolikui gresia mirties bausmė
Iryna Zarutska buvo nužudyta rugpjūčio 22 dieną. Įtariamasis DeCarlosas Brownas jaunesnysis šiuo metu laukia teismo ir susiduria su federaliniais kaltinimais dėl terorizmo bei mirties bausmės galimybe.
