Aukso puodo laimėtojas sulaukė gniuždančios žinios: viskas turėjo būti ne taip

Loterija jau ne kartą pakeitė žmonių gyvenimus – laimėti milijonai apverčia viską aukštyn kojomis. Tačiau vienas iš praėjusių metų 1,3 mlrd. dolerių aukso puodo laimėtojų neturi daug laiko mėgautis savo įgytais turtais.
Po laimėjimo loterijoje – gniuždanti gydytojų žinia
Gimęs Laose ir augęs pabėgėlių stovykloje, jis 1994 metais emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas, rašo hindustantimes.com.
Dabar Portlande, Oregone, gyvenantis C. Saepganas buvo vienas iš trijų 2024 m. aukso puodo laimėtojų. Tuomet prizas po mokesčių sudarė 422 mln. dolerių. Po laimėjimo jis pasirūpino, kad šeima gyventų patogiai, įsigijo ir prabangos prekių.
Kaip skelbė „Associated Press“, jis laimingą bilietą įsigijo kartu su žmona ir drauge Laiza Chao. Tačiau jau tuo metu, kai laimėjo aukso puodą, vyras sirgo vėžiu – su juo kovoja nuo 2016-ųjų.
Per pastaruosius metus vėžys dar labiau išplito. Kaip pranešė „CBS News“, dabar jam liko gyventi vos keturi mėnesiai.
„Galėsiu pasirūpinti savo šeima ir sveikata. Aš susirasiu sau gerą gydytoją“, – po laimėjimo 2024-aisiais sakė C. Saephanas.
Tačiau net ir geriausi gydytojai, kuriems mokėjo pinigus, vyrui pasakė, kad jam nebeliko daug – tik keturi mėnesiai.
Tačiau C. Saephanas sako randantis ramybę žinodamas, kad jo šeimai niekada nereikės pergyventi dėl finansų.
„Dėl pinigų dabar nebesijaudinu. Aš pasirūpinau savo šeima“, – sakė jis.
