  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Atskleidė laimingiausius loterijos skaičius: jie dažniausiai atneša milijonus

2025-08-28 13:05 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-28 13:05

Tyrimas, kurį atliko „Play USA", atskleidė laimingiausius skaičius, padedančius statistiškai padidinti galimybę laimėti prizus loterijoje. Atskleista, kokie skaičiai yra patys sėkmingiausi, o kurių geriau vengti.

Loterija (nuotr. SCANPIX)

Tyrimas, kurį atliko „Play USA“, atskleidė laimingiausius skaičius, padedančius statistiškai padidinti galimybę laimėti prizus loterijoje. Atskleista, kokie skaičiai yra patys sėkmingiausi, o kurių geriau vengti.

0

Daugelis svajoja laimėti loterijoje, tačiau dažniausiai „laimingi“ skaičiai, pavyzdžiui, gimimo diena ar mėgstamas skaičius, laimėjimų neatneša.

Nors kiekvienas turi savo strategiją, kaip rinktis loterijos skaičius, naujas tyrimas parodė laimingus loterijos skaičius, kurie gali padidinti jūsų šansus laimėti. 

Pagal „Play USA“ tyrimą, kai kurie skaičiai, rodos, yra daug laimingesni ir sėkmingesni nei kiti – štai kokie jie, rašo the-sun.com.

Laimingi loterijos skaičiai

Internetinių loterijų ekspertai išanalizavo skaičius, kurie buvo traukiami ankstesniuose „Powerball“, „Mega Millions“, „The Big Game“, „Hot Lotto“ ir „Lucky for Life“ žaidimuose.

Jie nustatė vidutinį kiekvieno skaičiaus iškritimo dažnį visuose penkiuose žaidimuose ir taip išsiaiškino, kurie skaičiai – sėkmingiausi.

Iš 47 skaičių, kurie pasirodo visuose penkiuose žaidimuose, tyrimas atskleidė, jog laimingiausias yra skaičius 39, kurio vidutinis iškritimo dažnis – 209,4. Antras pagal sėkmingumą yra skaičius 28, su vidutiniu 200,6 iškritimo dažniu.

Trečioje vietoje rikiuojasi skaičius 16, kurio vidutinis iškritimo dažnis siekia 207,2. Ketvirtoje vietoje yra skaičius 32, kurio ištraukimo dažnis yra taip pat 207,2.

Penktas laimingiausias skaičius, kaip parodė tyrimas, yra 15. Jo iškritimo dažnis yra 207.

Nelaimingiausi loterijos skaičiai

Tyrimas taip pat parodė skaičius, kurių reikėtų vengti, norint padidinti galimybes laimėti.

Pirmoji vietoje – 47, pats nelaimingiausias loterijų skaičius, kurio vidutinis iškritimo dažnis siekia tik 145,8. Antroje vietoje – 46, kurio dažnis yra 148,6.

Kiti skaičiai, kurių geriau vengti: 43, 41 ir 44 – jie užima atitinkamai trečią, ketvirtą ir penktą vietą tarp nesėkmingiausių skaičių.

Siekiant išsiaiškinti daugiau detalių apie tyrimą, „The U. S. Sun“ kalbino Alexanderį Korsagerį, vyriausiąjį lošimų pareigūną iš casino.org. Jis pabrėžė, kad penki nelaimingiausi skaičiai visi buvo rėžiuose nuo 40 iki 50. 

Vis dėlto, ekspertas įspėjo nesiremti vien ankstesnių laimėjimų statistika renkantis skaičius. Nors istoriniai duomenys gali parodyti įdomias tendencijas, svarbu suprasti, kad loterijoje iškrenta visiškai atsitiktiniai skaičiai.

„Kiekvienas skaičius turi tokią pačią tikimybę būti ištrauktas kiekvieno žaidimo metu, o „laimingų“ ar „nelaimingų“ skaičių pasikartojimas neturi jokios įtakos ateities rezultatams.

Tikėjimas, kad praėjusio tiražo skaičiai daro įtaką ateities tiražams, vadinamas „lošėjo klaida“. Tai pavojinga mąstysena, galinti skatinti priklausomybę nuo lošimų“, – pabrėžė A. Korsageris.

