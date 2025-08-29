Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

30 milijonų loterijoje laimėjusios moters žodžiai prieš mirtį sukrėtė ne vieną

2025-08-29 14:20 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-08-29 14:20

2021-aisiais netikėtai mirė „Euromillions“ loterijos laimėtoja Margaret Loughery, kurios gyvenimą prieš dvyliką metų kardinaliai pakeitė 30 milijonų eurų laimėjimas. Policija pranešė, kad jos mirties aplinkybės nekelia įtarimų, tačiau siekiant nustatyti tikslią priežastį buvo nuspręsta atlikti skrodimą.

Mirė 30 milijonų eurų loterijoje laimėjusi moteris

2021-aisiais netikėtai mirė „Euromillions" loterijos laimėtoja Margaret Loughery, kurios gyvenimą prieš dvyliką metų kardinaliai pakeitė 30 milijonų eurų laimėjimas. Policija pranešė, kad jos mirties aplinkybės nekelia įtarimų, tačiau siekiant nustatyti tikslią priežastį buvo nuspręsta atlikti skrodimą.

Buvo pranešta, kad loterijos laimėtoja Margaret Loughery gyveno viena Šiaurės Airijoje, rašoma mirror.co.uk.

Moteris buvo rasta negyva

Moteris gyveno viena Šiaurės Airijoje, netoli Ballycolmano. Lemiamą 2021-ųjų rugsėjo 2 d., apie 10 val. 30 min. į jos namus buvo iškviesta greitoji pagalba, pranešė „Belfast Live“.

Šiaurės Airijos greitosios pagalbos tarnybos atstovas tuo metu sakė: „Šį rytą mūsų pajėgos buvo iškviestos į Ballycolman apylinkę Strabane, apie 10 val. 30 min. Iš iškvietimo vietos pacientų nesivežėme.“

Šiaurės Airijos policijos atstovas pridėjo: „Ketvirtadienį, rugsėjo 2 dieną, policija gavo pranešimą apie moters mirtį netoli Ballycolman gatvės Strabane. Šiuo metu atliekamas skrodimas, tačiau įtartinų aplinkybių nenustatyta.“

Atskleidė, kad laimėjimas sugriovė gyvenimą

M. Loughrey, kuri niekur nedirbo, laimingąjį bilietą įsigijo eidama namo iš įdarbinimo centro 2013 metais.

Tuomet ji sakė: „Antradienį išėjau iš namų, nes buvo girdėjusi, kad atsirado nauja darbo vieta, norėjau kandidatuoti. Nuėjau į įdarbinimo centrą ir išsispausdinau kandidato formą, o tuomet nuėjau į „Supervalu“ parduotuvę.

„Euromillions“ loterijai daug pinigų skirti negalėjau, bet piniginėje turėjau porą svarų ir instinktyviai nusprendžiau nusipirkti bilietą.“

Tačiau praėjus keletui metų po laimėjimo M. Loughrey pasakojo, kad laimėjimas sugriovė jos gyvenimą. Ji pasakojo, kad 2019 metais jau buvo likę tik 5 milijonai ir kad ji ne kartą buvo apvogta.

Moteris tuomet kalbėjo: „Ramybės daugiau niekada gyvenime nebeturėsiu. Net jei man nebeliktų nė cento, ramybės daugiau nebus.

Labai gailiuosi, kad laimėjau tą loteriją. Žinoma, kad gailiuosi. Anksčiau buvau laimingas žmogus. Esu žmogus, o tie pinigai man tik sugriovė gyvenimą.“

Laimėjimo metu M. Loughrey gyveno iš pašalpos – ji per savaitę gaudavo po 73 eurus, o laimėjusi įspūdingą sumą ji pinigus pradėjo dalinti labdarai. Vieną milijoną ji išleido istoriniam malūnui įsigyti – šią vietą ji planavo paversti laisvalaikio ir turizmo traukos centru.

Pasakodama apie tą akimirką, kai suprato laimėjusi aukso puodą, M. Loughrey sakė:

„Trečiadienį atsibudau apie 7 valandą ir įsijungiau televizorių. Turėjau tokią nuojautą, todėl patikrinau skaičius ir jie buvo teisingi. Tuo metu buvau šoko būsenos, bilietą patikrinau gal 10 kartų.

Išėjau pasivaikščioti į kiemą ir ten kurį laiką pasėdėjau, o tada sugrįžau ir dar kartą patikrinau skaičius. Prieš paskambindama savo broliui ir paprašydama padėti atsiimti laimėjimą, po namus be sustojimo pravaikščiojau gal penkias valandas.“

