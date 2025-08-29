Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Mirė rusų kompozitorius Rodionas Ščedrinas

2025-08-29 10:27 / šaltinis: BNS
2025-08-29 10:27

Eidamas 93 metus mirė rusų kompozitorius Rodionas Ščedrinas, sukūręs tokius garsius baletus kaip „Ana Karenina“ ir „Karmen siuita“, penktadienį pranešė Maskvos didysis teatras, pavadindamas netektį „didžiule tragedija“.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Eidamas 93 metus mirė rusų kompozitorius Rodionas Ščedrinas, sukūręs tokius garsius baletus kaip „Ana Karenina“ ir „Karmen siuita“, penktadienį pranešė Maskvos didysis teatras, pavadindamas netektį „didžiule tragedija“.

REKLAMA
0

Velionės baleto legendos Majos Pliseckajos vyras R. Ščedrinas buvo „vienas didžiausių šiuolaikinių genijų“, kurio „operos, baletai ir simfonijos atliekamos didžiausiose pasaulio scenose“, teigiama teatro pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Rodionas Ščedrinas buvo unikalus reiškinys, žymėjęs ištisą erą pasaulio muzikinėje kultūroje“, – teigė teatras.

REKLAMA
REKLAMA

1932 metų gruodžio 16 dieną Maskvoje gimęs R. Ščedrinas Vakaruose išgarsėjo „Karmen siuita“ (1967), kurioje M. Pliseckaja atliko pagrindinį vaidmenį Didžiajame teatre.

M. Pliseckaja mirė 2015-aisiais, būdama 89 metų.

R. Ščedrinas sukūrė iš viso daugiau nei 80 kūrinių, įskaitant simfonijas ir koncertus.

R. Ščedrinas taip pat turėjo Lietuvos pilietybę.

2003 metais R. Ščedrinui ir M. Pliseckajai buvo įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro Didysis kryžius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų