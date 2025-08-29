Mirė rusų kompozitorius Rodionas Ščedrinas

Velionės baleto legendos Majos Pliseckajos vyras R. Ščedrinas buvo „vienas didžiausių šiuolaikinių genijų“, kurio „operos, baletai ir simfonijos atliekamos didžiausiose pasaulio scenose“, teigiama teatro pranešime.
„Rodionas Ščedrinas buvo unikalus reiškinys, žymėjęs ištisą erą pasaulio muzikinėje kultūroje“, – teigė teatras.
1932 metų gruodžio 16 dieną Maskvoje gimęs R. Ščedrinas Vakaruose išgarsėjo „Karmen siuita“ (1967), kurioje M. Pliseckaja atliko pagrindinį vaidmenį Didžiajame teatre.
M. Pliseckaja mirė 2015-aisiais, būdama 89 metų.
R. Ščedrinas sukūrė iš viso daugiau nei 80 kūrinių, įskaitant simfonijas ir koncertus.
R. Ščedrinas taip pat turėjo Lietuvos pilietybę.
2003 metais R. Ščedrinui ir M. Pliseckajai buvo įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro Didysis kryžius.
