TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Prieš pat rugsėjį – skaudi žinia: mirė mylima Lietuvos mokytoja

2025-08-28 09:22 / šaltinis: AlytusPlius
2025-08-28 09:22

Varėnos „Ryto“ progimnazija pasidalino skaudžia žinia – amžinybėn iškeliavo mylima mokytoja Loreta Kontautienė.

Žvakė (nuotr. Unsplash.com)

0

„Su giliu liūdesiu atsisveikiname su ilgamete Varėnos „Ryto“ progimnazijos mokytoja Loreta Kontautiene, kurios atsidavimas darbui, išmintis ir šiluma paliko gilų pėdsaką mokyklos bendruomenėje.

Loreta gimė 1961 m. Valkininkuose, 1979 m. baigė Varėnos 2 -ąją vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto anglų kalbos specialybę.

Buvo aktyvi, dainavo liaudies dainų ir šokių ansamblio „Šviesa“ chore. Baigusi mokslus, 1983 m. sugrįžo dirbti į savąją mokyklą, kurioje anglų kalbos mokinius mokė keturiasdešimt dvejus metus.

Loreta visada spinduliavo energija, pozityvumu, gyvybinga dvasia. Jos šypsena, šiltas žodis lydėdavo  kiekvieną rytą. Net sunkiausiais momentais išlikdavo stipri. Mokėdavo paguosti kitą, mylėti.

Jos kasdienis buvimas buvo įkvepiantis pavyzdys, kaip galima branginti  gyvenimą, žmones ir savo darbą.

Mokytojos Loretos išmintingumo pamokos ir padrąsinantis žodis liks prisiminimuose tų, kurie ją pažinojo.

Ilsėkis ramybėje,  MOKYTOJA“, – feisbuko paskyroje rašė progimnazijos bendruomenė.

Mokytoja vakar, rugpjūčio 27 d., buvo palaidota Varėnos kapinėse.

Parengta pagal Varėnos „Ryto“ progimnazijos informaciją

