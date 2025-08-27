Kristupas Krivickas skaudžią netektį išgyvena iki šiol: „Ji labai didžiulė ir neužpildoma“

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams žymus televizijos laidų prodiuseris sutiko atverti savo širdį ir leisti pažinti savo ir savo šeimos santykį su mama V. Krivickiene.
„Laikas skausmą tik augina“
Nors šiemet K. Krivicko šeima minės jau antrąsias mamos V. Krivickienės mirties metines, vis tik, pasak pašnekovo, skausmas laikui bėgant neblėsta.
Pasak jo, viskas vyksta atvirkščiai – kasdienybėje tik daugėja situacijų, kuriose tiek jam, tiek jo vaikams labai trūksta močiutės.
„Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad jos netektis buvo neišmatuojamo dydžio smūgis mūsų šeimai.
Su laiku ta tuštuma tik didėja, vis labiau jos trūksta, vis labiau jaučiame jos nebuvimą... Kol kas laikas skausmą tik augina“, – pokalbį pradėjo jis.
Televizijos laidų prodiuseris pasakojo, kad neįmanoma susitaikyti su mamos netektimi ir jos priimti, o pamąstymai apie tai, kad mama išėjo ne laiku – vis dar drasko širdį.
„Dar tų metų bendrystės su anūkais, su šeima, su gyvenimu galėjo būti dar daug, tad skausmas neblėsta, jis labai stiprus“, – prisipažino K. Krivickas.
Mamos netektis pakeitė požiūrį į gyvenimą
Žinomas televizijos laidų prodiuseris atskleidė, kad mama jo gyvenime visuomet užėmė svarbų vaidmenį. Pasak jo, kadangi tėvai buvo išsiskyrę – natūraliai susiklostė, kad didžiąją dalį laiko jis praleisdavo su ja.
Dėl to bene visuose K. Krivicko prisiminimuose prašmėžuoja mama. Jis pasakojo, kad kasdien prisimena išvykas į pajūrį, vasaras Plungėje ir svarbias akimirkas mokykloje, nes visuose juose yra mama.
„Atrodė, kad ir prieš tai aš supratau gyvenimo ratą, supratau neišvengiamybę, bet ta netektis buvo tikrai labai stiprus sukrėtimas, kuris privertė permąstyti dabartį, stengtis būti kuo geresniu žmogumi, suvokiant, kad laikas nėra begalinis, dar labiau rūpintis savo vaikais, skirti jiems dar daugiau dėmesio, šilumos, gerumo, kuo mažiau neigiamų dalykų.
Suvokimas būties, trapumo – mamos netektis privertė apie tai mąstyti. Tad tai labai labai mane paveikė“, – atskleidė K. Krivickas.
Jis pasakojo, kad po mamos netekties suprato, koks trapus yra gyvenimas, tad dabar turi susikurtą savitą požiūrį į gyvenimą ir stengiasi jo laikytis:
„Viskas labai trapu, reikia labai išnaudoti tą laiką, kurį turime, tą santykį su šeima, kad atėjus reikšmingai valandai būtų suvokimas, kad atidaviau viską, ką galėjau, visą savo širdį, visą savo šviesą.“
Kiekvieną dieną skambindavo mamai
Dalindamasis prisiminimais apie brangiausią gyvenimo žmogų K. Krivickas pasakojo, kad tikriausiai mamos netektis paliko tokią didelę tuštumą, nes ji visuomet buvo labai reikšminga ne tik jo, bet ir jo šeimos dalis.
Jis atskleidė, kad mama buvo tarsi tokia jų šeimos gyvenimo dalis, kuri viską apjungdavo ir visa užpildydavo, o jos nebelikus – atsivėrė tuštuma.
„Jos mūsų gyvenime buvo labai daug. Kiekvieną dieną mes kalbėdavomės, susitikdavome kelis kartus per savaitę.
Tad gražūs buvo mūsų santykiai, o ypač jos ryšys su anūkais. Ji vesdavosi juos į koncertus, parodas, kiną, rodė jiems ypatingas vietas, juos edukavo“, – prisiminęs mamą šyptelėjo K. Krivickas.
Televizijos laidų prodiuseris neslėpė, kad mama, kadangi gyvenime buvo mokytoja, dėstytoja, ji ir jų šeimoje užėmė reikšmingą vietą – K. Krivickas ją meiliai vadino „švietimo reikalų ministre“ savo šeimoje.
Pasak jo, taip pat mama nuo kitų žmonių skyrėsi tuo, kad buities pokalbiuose su ja būdavo mažai – ji visuomet daugiau dėmesio skirdavo savijautai.
„Su anūkais ji visada būdavo labiau apie tai, kaip kas jaučiasi, ar gera, ar turi draugų, kaip sekasi mokykloje – jai rūpėjo savijauta, psichologinė būsena.
Dėl to ne tik man, bet ir šeimai yra to didžiulis trūkumas, netektis, kurios neįmanoma užpildyti“, – atviravo sūnus.
Vaikai močiutę vadina ypatingu vardu
Nors mamos jau pakankamai ilgai nebėra gyvųjų tarpe, vis tik K. Krivicko šeimoje jos atminimas vis dar gyvas. Vien apsilankius jų namuose galima pamatyti kelias pastatytas nuotraukas, kuriose įamžinta mama.
Jis pasakojo, kad dabar svarbiausia jo užduotis dabar – stengtis priminti savo vaikams apie močiutę.
„Kai kuriuos dalykus, gerus darbus, kuriuos daro mažieji, jie juos atlieka tam, kad močiutei suteiktų džiaugsmo.
Mes jiems pasakojame, kad ji tam tikra prasme stebi mus, tad mes ją vis primename, kalbame apie ją, kad vaikai žinotų apie močiutę.
Taip pat mes stengiamės lankyti jos kapą – čia yra toks šventas, ritualinis mūsų šeimos dalykas.
Mes susirenkame visa šeima ir važiuojame į kapines ne tik pašluoti ar surinkti spyglių, kas ir taip, be jokios abejonės, yra daroma, bet kartu ją prisiminti, išgyventi tą prisiminimų skausmą.
Tad mums tos išvykos – sunki, bet neišvengiama patirtis“, – apie reikšmingus prisiminimų ritualus pasakojo K. Krivickas.
Jis pasakojo, kad ir šiemet artėjant mamos antrosioms mirties metinėms jie visi su šeima keliaus į Vilniaus Kairėnų kapines pabūti kartu.
K. Krivickas pridūrė, kad taip pat savo šeimoje jie su vaikais turi ypatingą vardą, kuriuo prisimena močiutę V. Krivickienę:
„Mes ją vadiname „dangaus močiute“, tad mažieji turi suvokimą, kad ši močiutė kaip ir yra su mumis.
Mes esame tikinti šeima, tad laikomės tradicijų, turime suvokimą, kad ji yra kažkur, bet kartu ir su mumis. Tad vaikai ją ir priima taip tarsi ji būtų kažkur šalia.“
Virginiją Krivickienę prisimena visa žurnalistų bendruomenė
Baigdamas pokalbį K. Krivickas atskleidė, kad jo mama ypatingą vietą užėmė ne tik jo asmeniniame ir šeimos gyvenime, tačiau taip pat ir daugelio žurnalistų gyvenimuose.
Jis pasakojo, kad ji buvo Vilniaus universiteto Žurnalistikos programos dėstytoja, kuri pirmuosius žingsnius į žiniasklaidos pasaulį padėjo žengti ne vienam dabartiniam žymiam žurnalistui.
„Dar norėčiau pridurti, kad ne aš vienas mačiau mamą tokią. Kai jos netekau, gavau labai daug palaikymo žodžių iš žiniasklaidoje dirbančių kolegų.
Visi žinomi žurnalistai, televizijos laidų vedėjai, radijo laidų vedėjai dalijosi savo prisiminimais, nes gerai ją žino mat ji buvo bene visų jų mokytoja“, – šyptelėjo K. Krivickas.
Jis pasakojo, kad po mamos mirties jam buvo gera suprasti, kad jo mama paliko savo pėdsaką šiame pasaulyje.
„Man buvo malonu suvokti, kad ne tik mums ir mūsų šeimai, bet ir kitiems, savo mokiniams ji paliko gilų jausmą“, – paaiškino ir užbaigė pokalbį K. Krivickas.
