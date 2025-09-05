Padavėja ant stalo rado paliktą loterijos bilietą: to, kas įvyko vėliau, nesapnavo net košmare

Tačiau kartu su pinigais į jos gyvenimą atėjo išdavystės, teismai, smurtas ir „loterijos prakeiksmas“, rašoma creators.yahoo.com.
Viskas prasidėjo Alabamoje
„Grand Bay Waffle House“ restoranas buvo pilnas nuolatinių lankytojų – daugiausia paprastų darbininkų ir pensininkų, užeinančių išgerti karštos kavos ir pavalgyti sočių pusryčių. Tarp jų sėdėjo ilgametis tolimųjų reisų vairuotojas Edvardas Siuardas, kurį ir aptarnavo padavėja Tonda Dikerson.
Tonda, neperžengusi trisdešimties, jau buvo patyrusi nemažai sunkumų – ji buvo vieniša mama, vos sudurianti galą su galu. E. Siuardas paliko jai gana neįprastų arbatpinigių – ne pinigų, o vieną loterijos bilietėlį. Tai ir tapo lemtingu lūžio tašku.
Kitą savaitę buvo paskelbti laimingi loterijos skaičiai. Tonda sužinojo laimėjusi daugiau nei 10 milijonų dolerių.
Ji pasirinko išmokas per 30 metų po 375 tūkst. dolerių kasmet – stabilumui užtikrinti. Darbą „Waffle House“ ji iš karto metė.
Kolegių išdavystė
Tiesa, džiaugsmas truko neilgai. Keturi kolegos padavėjai padavė Tondą į teismą – esą visi buvo sutarę dalintis loterijos bilietų laimėjimais. Net atsirado liudytoja, teigusi girdėjusi tokį susitarimą.
Nors pirmasis teismas buvo palankus kolegoms, apygardos teismas sprendimą panaikino: toks susitarimas laikytas nelegaliu, nes siejosi su azartiniais lošimais. Tondos advokatas juos apibūdino kaip „žiurkes, lendančias iš pakampių“.
Ieškiniai ir kitos nesėkmės
Apie laimėjimą sužinojo ir E. Siuardas – vyras, moteriai padovanojęs bilietą. Jis pareiškė, kad Tonda pažadėjusi nupirkti jam sunkvežimį, jei bilietas pasirodytų esąs laimingas.
Tačiau teismas šį ieškinį taip pat greitai atmetė – arbatpinigių palikto bilieto negalima laikyti investicija, už kurią priklausytų dalis milijonų.
Vis dėlto, blogiausia Tondos dar tik laukė: jos smurtaujantis buvęs vyras, sužinojęs apie turtus, pagrobė ją ir grasino nužudyti.
Kol buvo vežama į nuošalią vietą, moteriai pavyko išsitraukti ginklą ir jį pakankamai stipriai sužaloti, kad paspruktų. Vyras išgyveno, bet buvo nuteistas kalėti.
„Loterijos prakeiksmas“
Tondos istorija – ne vienintelė tokia. Ne vienas loterijos milijonierius galiausiai prarado viską:
- Vienas investavo 3 mln. į narkotikų tinklą ir liko be cento;
- Amanda Clayton mirė nuo perdozavimo, kai laimėjo milijoną;
- Michaelas Carrollas 12 mln. iššvaistė narkotikams, prostitucijai ir automobilių pramogoms;
- Williamas Postas po 16,2 mln. laimėjimo buvo išduotas buvusios draugės, o jo brolis net bandė pasamdyti jam samdomą žudiką.
Daugelio jų likimas – bankrotas ir šeimų griūtis.
Tondos gyvenimo tęsinys
Tonda dar sulaukė ieškinio iš mokesčių inspekcijos dėl dovanos mokesčio, tačiau bylą išsprendė.
Skirtingai nei daugelis kitų laimėtojų, ji nusprendė grįžti į darbą ir susikurti rutiną – pradėjo dirbti kazino krupjė.
Ji vis dar kasmet gauna loterijos išmoką, palaiko ryšius su šeima ir, svarbiausia, išliko gyva po buvusio vyro išpuolio.
Pamoka iš milijonierių istorijų
Išanalizavus daugybę loterijos laimėtojų istorijų, paaiškėjo, kad laimingiausi – tie, kurie ir toliau dirbo bei palaikė užimtą gyvenimo ritmą.
Jei kada nors laimėtumėte milijonus, verta prisiminti tris taisykles: pirmiausia paskambinti advokatui, tada – buhalteriui ar finansų ekspertui ir neprasitarti niekam apie laimėjimą.
