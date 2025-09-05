Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Padavėja ant stalo rado paliktą loterijos bilietą: to, kas įvyko vėliau, nesapnavo net košmare

2025-09-05 13:20 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-05 13:20

Mažame Alabamos miestelyje prasidėjusi paprasta darbo diena vienai padavėjai atnešė milijonų vertą bilietą – jį ji pastebėjo paliktą ant stalo.

Padavėja ir arbatpinigiai (Nuotr. 123rf.com, DI sugeneruotas turinys)

Mažame Alabamos miestelyje prasidėjusi paprasta darbo diena vienai padavėjai atnešė milijonų vertą bilietą – jį ji pastebėjo paliktą ant stalo.

REKLAMA
1

Tačiau kartu su pinigais į jos gyvenimą atėjo išdavystės, teismai, smurtas ir „loterijos prakeiksmas“, rašoma creators.yahoo.com.

Viskas prasidėjo Alabamoje

„Grand Bay Waffle House“ restoranas buvo pilnas nuolatinių lankytojų – daugiausia paprastų darbininkų ir pensininkų, užeinančių išgerti karštos kavos ir pavalgyti sočių pusryčių. Tarp jų sėdėjo ilgametis tolimųjų reisų vairuotojas Edvardas Siuardas, kurį ir aptarnavo padavėja Tonda Dikerson.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tonda, neperžengusi trisdešimties, jau buvo patyrusi nemažai sunkumų – ji buvo vieniša mama, vos sudurianti galą su galu. E. Siuardas paliko jai gana neįprastų arbatpinigių – ne pinigų, o vieną loterijos bilietėlį. Tai ir tapo lemtingu lūžio tašku.

REKLAMA
REKLAMA

Kitą savaitę buvo paskelbti laimingi loterijos skaičiai. Tonda sužinojo laimėjusi daugiau nei 10 milijonų dolerių.

REKLAMA

Ji pasirinko išmokas per 30 metų po 375 tūkst. dolerių kasmet – stabilumui užtikrinti. Darbą „Waffle House“ ji iš karto metė.

Kolegių išdavystė

Tiesa, džiaugsmas truko neilgai. Keturi kolegos padavėjai padavė Tondą į teismą – esą visi buvo sutarę dalintis loterijos bilietų laimėjimais. Net atsirado liudytoja, teigusi girdėjusi tokį susitarimą.

REKLAMA
REKLAMA

Nors pirmasis teismas buvo palankus kolegoms, apygardos teismas sprendimą panaikino: toks susitarimas laikytas nelegaliu, nes siejosi su azartiniais lošimais. Tondos advokatas juos apibūdino kaip „žiurkes, lendančias iš pakampių“.

Ieškiniai ir kitos nesėkmės

Apie laimėjimą sužinojo ir E. Siuardas – vyras, moteriai padovanojęs bilietą. Jis pareiškė, kad Tonda pažadėjusi nupirkti jam sunkvežimį, jei bilietas pasirodytų esąs laimingas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau teismas šį ieškinį taip pat greitai atmetė – arbatpinigių palikto bilieto negalima laikyti investicija, už kurią priklausytų dalis milijonų.

Vis dėlto, blogiausia Tondos dar tik laukė: jos smurtaujantis buvęs vyras, sužinojęs apie turtus, pagrobė ją ir grasino nužudyti.

Kol buvo vežama į nuošalią vietą, moteriai pavyko išsitraukti ginklą ir jį pakankamai stipriai sužaloti, kad paspruktų. Vyras išgyveno, bet buvo nuteistas kalėti.

REKLAMA

„Loterijos prakeiksmas“

Tondos istorija – ne vienintelė tokia. Ne vienas loterijos milijonierius galiausiai prarado viską:

  • Vienas investavo 3 mln. į narkotikų tinklą ir liko be cento;
  • Amanda Clayton mirė nuo perdozavimo, kai laimėjo milijoną;
  • Michaelas Carrollas 12 mln. iššvaistė narkotikams, prostitucijai ir automobilių pramogoms;
  • Williamas Postas po 16,2 mln. laimėjimo buvo išduotas buvusios draugės, o jo brolis net bandė pasamdyti jam samdomą žudiką.

Daugelio jų likimas – bankrotas ir šeimų griūtis.

REKLAMA

Tondos gyvenimo tęsinys

Tonda dar sulaukė ieškinio iš mokesčių inspekcijos dėl dovanos mokesčio, tačiau bylą išsprendė.

Skirtingai nei daugelis kitų laimėtojų, ji nusprendė grįžti į darbą ir susikurti rutiną – pradėjo dirbti kazino krupjė.

Ji vis dar kasmet gauna loterijos išmoką, palaiko ryšius su šeima ir, svarbiausia, išliko gyva po buvusio vyro išpuolio.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pamoka iš milijonierių istorijų

Išanalizavus daugybę loterijos laimėtojų istorijų, paaiškėjo, kad laimingiausi – tie, kurie ir toliau dirbo bei palaikė užimtą gyvenimo ritmą.

Jei kada nors laimėtumėte milijonus, verta prisiminti tris taisykles: pirmiausia paskambinti advokatui, tada – buhalteriui ar finansų ekspertui ir neprasitarti niekam apie laimėjimą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų