Siūlymas uždrausti į šalį įvežti autoritarinius režimus propaguojančius kūrinius Seime neįveikė pateikimo stadijos

Už šią Seimo konservatorės Giedrės Balčytytės pateiktą iniciatyvą antradienį po pateikimo balsavo 37 Seimo nariai, 8 buvo prieš, 41 parlamentaras susilaikė. Nepaisant nepalankaus balsavimo, projektas grąžintas iniciatoriams tobulinti.
„Draudimas prekiauti autoritarinius ir totalitarinius režimus propaguojančiais simboliais šiuo metu galioja, tačiau jų įvežimui draudimo nėra. Tas neatitikimas turėtų būti ištaisytas”, – pateikdama projektą sakė G. Balčytytė.
Pasak jos, į Lietuvą patenka įvairūs kūriniai, žemėlapiai, kuriuose, pavyzdžiui, Ukraina žymima kaip Rusijos dalis.
„Įstatymo pataisomis būtų suteiktas teisinis pagrindas jų neįleisti“, – sakė G. Balčytytė.
Palaikydama projektą konservatorė Daiva Ulbinaitė tvirtino, kad pasiūlytu reguliavimu būtų suteiktas įrankis pareigūnams, kurie šiuo metu jaučiasi bedančiai ir bejėgiai.
Tuo metu iniciatyvą kritikavę politikai atkreipė dėmesį į tai, kad totalitarinių režimų propagavimas šiuo metu vyksta elektroninėje erdvėje, socialiniuose tinkluose.
Grąžintos tobulinti įstatymo pataisos numatė draudimą įvežti daiktus, kūrinius, leidinius, kuriais sąmoningai iškraipomi tarptautiniu mastu pripažinti istoriniai faktai, pateisinami ar neigiami šių režimų nusikaltimai, siekiama įtvirtinti tarptautinės teisės pažeidimus, įskaitant agresiją ar neteisėtą teritorijų aneksiją.
Šis draudimas nebūtų taikomas, kai įvežami archyviniai, muziejiniai kūriniai, taip pat ir kolekcionavimo tikslais.
Už tokių draudžiamų daiktų įvežimą į Lietuvą konservatoriai siūlė numatyti nuo 400 iki 800 eurų siekiančias baudas. Gyventojai, pakartotinai padarę administracinį nusižengimą, susilauktų nuo 500 iki 900 eurų siekiančios baudos.
Pagal projektą, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims tai užtrauktų didesnes baudas – nuo 900 iki 1,4 tūkst. eurų. Antrą kartą nusižengus bauda būtų nuo 1 tūkst. iki 1,5 tūkst. eurų.
Taip pat už šį administracinį nusižengimą buvo siūloma privalomai skirti uždraustų įvežti į Lietuvą daiktų, kūrinių, leidinių konfiskavimą.
Šiuo metu numatyta atsakomybė už nacistinių, komunistinių, totalitarinių ar autoritarinių režimų simbolių platinimą ar demonstravimą, tačiau ji gali būti taikoma tik jau esantiems Lietuvos teritorijoje tokiems daiktams.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!