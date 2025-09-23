Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimas priėmė „čekutininkams“ aktualias BK pataisas

2025-09-23 12:05 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 12:05

Po beveik 9 mėnesius trukusių audringų politinių diskusijų Seimas padėjo tašką su „čekutininkais“ susijusių Baudžiamojo kodekso (BK) pataisų priėmimo istorijoje.

Lietuvos Respublikos Seimas. ELTA / Julius Kalinskas

1

Teisininkų kritikuotas, daug kartų tobulintas, etikos sargų svarstytas, dar iš pavasario sesijos atkeliavęs dokumentas antradienį buvo priimtas – už jį balsavo 64  Seimo nariai, 5 buvo prieš, 3 susilaikė. 

Beje, priimta galutinė BK pataisų versija gerokai skiriasi nuo pirminio, dar sausio mėnesį įregistruoto varianto. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK), pritaręs Seimo nario liberalo Vitalijaus Gailiaus pasiūlymui, panaikino jame buvusias Konstitucijai prieštaraujančias nuostatas. 

Seimas paliko šiuo metu galiojančias BK normas dėl piktnaudžiavimo, tačiau vieneriais metais sumažino sankcijas. Taip pat išliko galimybė taikyti atsakomybę ne tik už turtinę, bet ir neturtinę politikų veiksmais padarytą žalą.

Įsigaliojus naujam reguliavimui, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, bus baudžiamas bauda, areštu, arba laisvės atėmimu ne iki 5, o iki 4 metų.

Tuo metu už piktnaudžiavimą, kuris padarytas siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki 6 metų. 

ELTA primena, kad šių metų sausio mėnesį 20 valdančiosioms ir opozicinėms frakcijoms priklausančių parlamentarų įregistravo BK pataisas, siūlančias skiriant bausmes už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi atsižvelgti į padarytos žalos dydį, aiškiau reglamentuoti, kokiais atvejais gali būti atimta teisė dirbti tam tikrą darbą.

Taip pat buvo siūloma atsisakyti neturtinės žalos, padarytos piktnaudžiaujant, sąvokos. Tai sulaukė tiek teisininkų, tiek prokurorų kritikos.

