  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimas balsuos dėl parlamentarų Martinaičio ir Sabučio imunitetų panaikinimo

2025-09-23 06:06 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 06:06

Seimas antradienį balsuos dėl parlamentarų, socialdemokratų frakcijos narių Tomo Martinaičio ir Eugenijaus Sabučio teisinės neliečiamybės panaikinimo.

Eugenijus Sabutis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Teisėsauga šiems parlamentarams siekia pareikšti įtarimus „čekiukų" bylose.

0

Teisėsauga šiems parlamentarams siekia pareikšti įtarimus „čekiukų“ bylose.

Generalinei prokurorei Nidai Grunskienei praėjusią savaitę pristačius prašymus panaikinti minėtų politikų imunitetus, pastarieji kreipėsi į Seimą, pareikšdami, kad sutinka, jog jų teisinė neliečiamybė būtų panaikinta supaprastinta tvarka.

Be to, antradienį N. Grunskienė dar kartą kreiptis į Seimą, prašydama naikinti kito parlamentaro, „aušriečio“ Saulius Bucevičiaus imunitetą.

Kaip numato Seimo statutas, tokiu atveju laikinoji parlamento tyrimo komisija nėra sudaroma. Seimo pirmininkas teikia parlamentui nutarimą dėl sutikimo leisti politiką patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Toks nutarimas gali būti priimtas, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė visų Seimo narių.

Anot prokuratūros, teisėsaugos surinkti duomenys leidžia manyti, jog T. Martinaitis, dirbdamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nariu, galėjo suklastoti 12 išlaidų ataskaitų. Skaičiuojama, kad iš viso politikas, teisėsaugos duomenimis, galėjo iš savivaldybės pasisavinti apie 3,5 tūkst. eurų.

Teisėsaugos duomenimis, laikinasis susisiekimo ministras, Seimo narys E. Sabutis, eidamas Jonavos rajono tarybos narios pareigas, galėjo suklastoti 18 išmokų avanso apyskaitų ir pasisavinti beveik 3 tūkst. eurų. 

Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.

