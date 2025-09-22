Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nualpus teisėjai, nuosprendžio skelbimas riaušių byloje sustabdytas

2025-09-22 15:06 / šaltinis: BNS
2025-09-22 15:06

Vilniaus miesto apylinkės teisme pirmadienį skelbiant nuosprendį riaušių prie Seimo byloje vienai iš teisėjų sutriko sveikata, paskelbta pertrauka.

Riaušių prie Seimo bylos nuosprendžio skelbimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
10

Teisėjui Mindaugui Striaukui skaitant nuosprendį, teisėja Zina Vilnienė iš pradžių prisėdo, tačiau vėliau pradėjo kristi nuo kėdės ir M. Striaukas paskelbė posėdžio pertrauką.

6

Teisėjui Mindaugui Striaukui skaitant nuosprendį, teisėja Zina Vilnienė iš pradžių prisėdo, tačiau vėliau pradėjo kristi nuo kėdės ir M. Striaukas paskelbė posėdžio pertrauką.

Teismo salėje teisėjai suteikta medicininė pagalba, proceso dalyviai per pertrauką paprašyti palikti salę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Riaušių prie Seimo byloje skelbiami nuosprendžiai: daliai – laisvės atėmimas, kiti išteisinti
FOTOGALERIJA. Riaušių prie Seimo byloje skelbiami nuosprendžiai: daliai – laisvės atėmimas, kiti išteisinti

Teismo nuosprendis skaitomas visiems proceso dalyviams stovint. Nuosprendį pradėjo skaityti Z. Vilnienė, vėliau ją pakeitė M. Striaukas. Įvykus incidentui, nuosprendis buvo skaitomas apie dvi valandas.

Kaip rašė BNS, didžiausia savo apimtimi riaušių Lietuvoje byla sostinės teisme atversta 2023 metų balandžio 26 dieną, kaltinimai pareikšti 87 žmonėms.

