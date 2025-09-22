Antanas Kandrotas-Celofanas ir Andrejus Lobovas pripažinti recidyvistais

Tiek jis, tiek A. Lobovas, pripažinti recidyvistais. Panašias, lygtines bausmes gavo ir kiti riaušių dalyviai, nors keletas buvo ir išteisintų.
Prieš 4 metus prie Seimo kilo kartuvės – įpykusi tūkstantinė minia susirinko į protestą prieš tuomet šalį valdžiusią dešiniųjų valdžią. Kai protestas baigėsi, žmonės skirstytis neskubėjo – pradėjo sukti ratus aplink parlamento pastatą.
Įtampa pakilo ir prasidėjo susirėmimai su policijos pareigūnais. Į pareigūnus minia pradėjo mėtyti akmenis, apgadintas ne vienas tarnybinis automobilis. Įtūžusi minia niekur nesiskirstė, visas veiksmas užsitęsė iki nakties.
Kaltinamieji prognozavo savo likimą
Galiausiai kelis šimtus riaušininkų pareigūnai išvaikė, kai kuriuos – sulaikė. Vėliau sekė keletas metų bylos nagrinėjimo teisme. Dėl didelio dalyvių skaičiaus, ne kartą posėdžiai buvo pavirtę cirku ir chaosu. Galiausiai atėjo lemtinga diena – kaltinamieji renkasi į posėdį, kuriame nuskambės teisėjų verdiktas.
„Aš tai nusiteikęs, kad būtumėme išteisinti, nes teisingumas Lietuvoje gyvuoja, demokratinė visuomenė gi pas mus, mes juk taip šauniai gyvename“, – ironizavo kaltinamasis A. Kandrotas.
„Jeigu jūs manote, kad mes gyvename teisinėje valstybėje, aš taip nemanau, bet jeigu jūs manote, tai, tikiuosi, išteisinimo“, – juokėsi kaltinamoji Astra Astrauskaitė.
Vis tik teisėjai pradėjus skelbti verdiktą, paaiškėjo, kad keletas kaltinamųjų buvo išteisinti, neįrodžius jų kaltės dėl dalyvavimo riaušėse. Kai kurie gavo lygtines bausmes, įpareigojimus savanoriauti senelių priežiūros centruose. Kai kurie, dėl anksčiau padarytų kitų nusikaltimų, pripažinti recidyvistais.
„Andrejų Lobovą pripažinti kaltu, pagal Baudžiamojo kodekso 283 straipsnio 2 dalį ir skirti 2 metus laisvės atėmimą“, – sakė teisėjas Mindaugas Striaukas.
Tiesa, už grotų A. Lobovas bent jau iš karto nekeliaus – jam skirta lygtinė bausmė. Kalėjime jis atsidurs, jeigu per artimiausius dvejus metus pažeis įstatymus vėl.
„Andrejų Lobovą pripažinti recidivystu“, – teigė M. Striaukas.
Iš karto po A. Lobovo – ir A. Kandroto eilė.
„Antaną Kandrotą pripažinti kaltu pagal Baudžiamojo kodekso 283 straipsnio 2 dalį ir skirti 2 metus laisvės atėmimą“, – aiškino teisėjas.
Celofanui subendrinti ir kiti kaltinimai bei anksčiau paskirtos bausmės. Galiausiai jam paskirta 4 metų kalėjimo bausmė.
„Antaną Kandrotą pripažinti recidivystu“, – sakė M. Striaukas.
Bet jeigu sprendimą apskųs, kas labai tikėtina – jis bent kol kas į kalėjimą nekeliaus.
