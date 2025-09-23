Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimas ketina apsispręsti dėl „čekutininkams“ aktualių BK pataisų

2025-09-23 06:07 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 06:07

Daug politinių aistrų kėlusios su „čekutininkais“ susijusios Baudžiamojo kodekso (BK) pataisos Seime pasiekė finišą – antradienį planuojamas jų priėmimas. 

Seimo salė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

0

Po nepavykusio bandymo priimti pataisas pavasario sesijos pabaigoje, galutinę balsavimo stadiją projektas pasiekė jau pasikeitęs. Praėjusią savaitę BK pakeitimus svarstęs Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK) apsisprendė dėl naujo jų varianto, kuriame neliko Konstitucijai prieštaraujančių nuostatų. Toks posūkis įvyko pritarus Seimo nario liberalo Vitalijaus Gailiaus pasiūlymui. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Parlamentaras pasiūlė palikti šiuo metu galiojančias BK normas dėl piktnaudžiavimo, vieneriais metais sumažinant sankcijas. Todėl, jei Seimas pritartų komiteto projektui, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, būtų baudžiamas bauda, areštu, arba laisvės atėmimu ne iki 5, o iki 4 metų.

Tuo metu už piktnaudžiavimą, kuris padarytas siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, komitetas siūlo bausti bauda arba laisvės atėmimu iki 6 metų. 

Beje, TTK nariai iš dalies pritarė ir kitiems panašiems pasiūlymams, kuriuos buvo įregistravęs TTK pirmininkas socialdemokratas Julius Sabatauskas, konservatorės Agnė Bilotaitė ir Giedrė Balčytytė.

Konservatorių, demokratų atstovai skeptiškai vertino priėmimui pasiūlytą projektą, nes svarstant sankcijų už piktnaudžiavimą sumažinimą į komiteto posėdį nebuvo pakviesti prokuratūros ir kitų institucijų atstovai. Jų teigimu, neaišku, kaip toks reguliavimas paveiktų jau esamas bylas ir nuosprendžius. 

Be to, ankstesniame projekto variante buvo siūloma atsisakyti neturtinės žalos, padarytos piktnaudžiaujant, sąvokos. Tai sulaukė tiek teisininkų, tiek prokurorų kritikos.

