Ukrainietės pabėgėlės nužudymas JAV pakurstė ginčus dėl nusikalstamumo

Saugumo kamerų įrašuose matyti, kaip rugpjūčio 22 dieną 23 metų Iryna Zarucka ramiai važiavo traukiniu Šarlotėje, Šiaurės Karolinos valstijoje, kai ją užpuolė iš galo sėdintis vyras.
Nors žmogžudystė iš pradžių nesulaukė daug dėmesio valstybinėje žiniasklaidoje, pastaruoju metu naujienos žaibiškai pasklido po to, kai kamerų užfiksuotus žiaurius vaizdus ėmė skleisti respublikonų įstatymų leidėjai bei kraštutinės dešinės nuomonės formuotojai.
Dabar, regis, šiuo nužudymu remiamasi siekiant išplėsti D. Trumpo planus dislokuoti karines pajėgas demokratų valdomuose miestuose, pavyzdžiui, Čikagoje. Nors D. Trumpo priešininkai tai mato kaip autoritarinį valdžios perversmą, respublikonai tokius veiksmus gina teigdami, jog jie yra būtini siekiant kovoti su nusikalstamumu.
„Jie yra blogi žmonės“, – pirmadienį teigė D. Trumpas.
Prezidentas greitai politizavo žmogžudystę: savo socialiniame tinkle „Truth Social“ jis pasmerkė užpuoliką kaip 14 kartų anksčiau suimtą „profesionalų nusikaltėlį“ ir teigė, jog I. Zaruckos „kraujas sutepa demokratų, kurie atsisako įkalinti blogus žmones, rankas“.
„Šiaurės Karolinai bei visoms Valstijoms reikia ĮSTATYMO IR TVARKOS, ir tik Respublikonai tai suteiks!“ – teigė D. Trumpas.
I. Zarucka ir jos artimieji į JAV atvyko 2022 metais, bėgdami nuo karo, tačiau jos gyvenimas baigėsi tragiškai, kai ją užpuolė neišprovokuotas psichikos sutrikimų turintis vyras.
Sulaikytas įtariamasis yra Decarlosas Brownas, 34 metų afroamerikietis, kaltinamas pirmojo laipsnio žmogžudyste. Jis jau keletą kartų buvo teistas bei aštuonerius metus praleido kalėjime už ginkluotą apiplėšimą, rodo teismo dokumentai, kuriuos matė vietinė televizija WBTV.
„Bjauri tiesa“
Platesnio susidomėjimo žmogžudystė sulaukė tik po pirminės Šarlotės demokratės merės reakcijos.
Kelios dienos po ukrainietės mirties, merė Vi Lylesteigė mintimis ir maldomis esanti kartu su aukos artimaisiais, kurios tapatybės ji nepaskelbė. Vietoje to, merė pabrėžė įtariamojo būseną.
„Aš nedarau piktadarių iš tų, kurie turi psichinės sveikatos sunkumų, ar tų, kurie neturi namų“, – pranešime teigė V. Lyles.
Tai greitai sulaukė kritikos. Kai praeitą savaitę buvo paviešinta nužudymo vaizdo medžiaga, o V. Lyles paprašė nesidalinti ja „iš pagarbos Irynos šeimai“, kilo dešiniųjų pasipiktinimas.
„Šarlotės merė nenori, kad žiniasklaida parodytų jums bjaurią tiesą. Kodėl? Nes ji ir kiti pareigūnai mieste neša atsakomybę“, – sekmadienį socialiniame tinkle „X“ teigė JAV transporto sekretorius Seanas Duffy.
Kitą dieną jis apkaltino demokratus, jog šie „menkina tokias žmogžudystes sakydami, jog negalime demonizuoti benamių ar psichinių ligonių“.
D. Trumpo patarėjas Stephenas Milleris apkaltino demokratus remiant „monstriškuosius bei ištvirkusiuosius“.
Rasinė dimensija
D. Trumpas dislokavo nacionalinės gvardijos karius Vašingtone ir grasina tuo pačiu Čikagoje, trečiame didžiausiame šalies mieste, nepaisant to, jog abu miestai pastaraisiais metais praneša apie ženklų nusikalstamumo sumažėjimą.
I. Zaruckos nužudymas dabar naudojamas paremti respublikonų reikalavimams įvykdyti daugiau susidorojimu, dažnai pateikiant komentarų apie rasę.
Pirmadienio rytą dešiniųjų pažiūrų technologijų milijardierius Elonas Muskas (Ilonas Maskas) parėmė žinutę socialiniame tinkle „X“, kurioje nurodoma, jog baltaodžiai daug dažniau tampa juodaodžių smurto aukomis, negu atvirkščiai.
Konservatorių aktyvistas Charlie Kirkas (Čarlis Kirkas) taip pat paminėjo rasinę dimensiją.
„Jei atsitiktinis baltaodis tiesiog prieitų ir be priežasties nudurtų malonų, įstatymų paisantį juodaodį, tai taptų apokaliptiškai milžiniška nacionaline istorija, kuria būtų remiamasi įvesti didžiulius politinius pokyčius visoje šalyje“, – pirmadienį „X“ rašė C. Kirkas.
Šis komentaras buvo akivaizdi nuoroda į juodaodį George'ą Floydą (Džordžą Floidą), kurį 2020 metais nužudė baltaodis policijos pareigūnas ir kuris sukėlė antirasistinių protestų bangas likus keliems mėnesiams iki tol, kai D. Trumpas pralaimėjo prezidento rinkimus Joe Bidenui (Džo Baidenui).
