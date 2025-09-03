Policija šeštadienį sulaikė 21-erių Laken Snelling ir pateikė jai kaltinimus dėl lavono išniekinimo, įrodymų klastojimo ir kūdikio gimimo slėpimo.
Pareigūnai Leksingtone buvo iškviesti į namą Park Avenue 400-ajame kvartale trečiadienio rytą, gavę pranešimą apie kūdikį be sąmonės.
Kaip pranešė vietos žiniasklaida, kūdikis buvo paskelbtas mirusius įvykio vietoje apie 10.30 val., rašo thesun.co.uk.
Nuslėpusi gimdymą, kūdikio kūną paslėpė spintoje
Kaip nurodoma suėmimo protokole, kurį matė žiniasklaidos atstovai, „kūdikio kūnas buvo rastas įvyniotas į rankšluostį ir įdėtas į juodą šiukšlių maišą“.
L. Snelling – Kentukio universiteto studentė ir universiteto palaikymo komandos šokėjų STUNT narė – prisipažino pareigūnams pagimdžiusi kūdikį, kai jai buvo perskaitytos jos teisės, teigiama policijos dokumentuose.
Kaip rašoma protokole, ji taip pat „prisipažino slėpusi gimimą, pašalinusi bet kokius įrodymus, visas valymui naudotas priemones sudėjusi į juodą šiukšlių maišą, tarp jų ir kūdikį, kuris buvo suvyniotas į rankšluostį“.
Kaip skelbiama, kūdikio mirties priežastis dar nebuvo nustatyta Fejeto apygardos koronerio biuro, pranešė „The Independent“. Policijos specialusis skyrius toliau atlieka tyrimą.
Kentukio universitetas patvirtino, kad L. Snelling dalyvavo sporto programoje, ir teigė: „Galime patvirtinti, kad ji buvo STUNT komandos narė pastaruosius tris sezonus. Visi kiti klausimai turėtų būti nukreipti Leksingtono policijai.“
Socialiniuose tinkluose L. Snelling prisistatydavo kaip grožio karalienė, reklamuodavo konkursus ir dalindavosi savo kasdienybės akimirkomis.
Viename iš paskutiniųjų įrašų socialiniuose tinkluose prieš sulaikymą ji kalbėjo apie savo gyvenimo tikslus: tapti mama ir sukurti šeimą.
L. Snelling, kilusi iš Tenesio, Kentukio universitete studijavo tarpdisciplininius negalios tyrimus.
Šis sukrėtęs atvejis įvyko griežtų Kentukio aborto įstatymų fone. Nuo 2022 m. valstijoje galioja beveik visiškas abortų draudimas, be išimčių dėl išžaginimo ar kraujomaišos.
Nutraukti nėštumą leidžiama tik siekiant išvengti „didelės mirties rizikos“ arba „sunkios, nuolatinės gyvybę palaikančio organo pažaidos“ nėščiajai.
Kritikai teigia, kad šie apribojimai paliko jaunoms moterims menką prieigą prie reprodukcinės sveikatos priežiūros, o kai kurias pastūmėjo imtis desperatiškų veiksmų.
