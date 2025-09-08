Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Įvykis sukrėtė visus: ukrainietę nužudė traukinių stotyje, aiškėja daugiau detalių

2025-09-08 15:33
2025-09-08 15:33

Šiaurės Karoliną (JAV) sukrėtė žiaurus išpuolis – traukinių stotyje subadyta ir mirtinai sužalota 23-ejų ukrainietė Iryna Zarutska. Vietos policija tą patį vakarą sulaikė įtariamąjį – daugybę kartų teistą 34-erių Decarlosą Browną.

Įvykis sukrėtė visus: ukrainietę nužudė traukinio vagone, aiškėja daugiau detalių (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

0

I. Zarutska 2022 m. pabėgo iš Kyjivo, ieškodama prieglobsčio nuo Rusijos plataus masto invazijos. Jos šeimos teigimu, mergina tikėjosi pradėti naują gyvenimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai negrįžtama netektis jos šeimai“, – rašoma I. Zarutskos tetos pradėtoje „GoFundMe“ kampanijoje.

Policija įvykio vietoje sulaikė 34 metų Decarlosą Browną, kuriam pareikšti kaltinimai dėl tyčinio nužudymo. Jis turi ilgą nusikalstamą praeitį – vyras buvo teistas 14 kartų ir šešerius metus kalėjo Šiaurės Karolinoje už įvairius nusikaltimus, įskaitant ginkluotą apiplėšimą, rašoma „Kyiv Independent“.

Teismo dokumentuose nurodoma, kad šių metų pradžioje D. Brownas parodė psichinės ligos požymius, o jo valstybės paskirtas gynėjas pateikė prašymą įvertinti jo gebėjimą stoti prieš teismą.

Trumpas sureagavo į įvykį

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, rugsėjo 7 d. paklaustas apie šį įvykį, pavadino išpuolį „siaubingu“.

Iš pradžių jis sakė apie šį atvejį negirdėjęs, tačiau žurnalistui patikslinus, kad incidentas įvyko rugpjūtį, o vaizdo įrašas išplatintas tik neseniai, D. Trumpas pareiškė matęs įrašą ir pridūrė, kad „rytoj ryte viską apie tai žinos“.

