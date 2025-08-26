Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Amerikoje nužudyta jauna ukrainietė

2025-08-26 19:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-26 19:01

JAV, Šiaurės Karolinos traukinių stotyje buvo nužudyta jauna ukrainietė, skelbia „The Independent“.

Ukrainos vėliava (nuotr. SCANPIX)

0

Žmogžudyste kaltinamas benamis vyras, turintis nusikalstamą praeitį. Šiuo metu jis yra ligoninėje, įtarimai jam bus pareikšti tuomet, kai jis išeis iš ligoninės.

Įtariamasis – teisėsaugai žinomas benamis

Ukrainietė į JAV atvyko ieškodama saugumo, iš Ukrainos pabėgo dėl karo siaubo. Vėlų penktadienio vakarą ji buvo subadyta Šiaurės Karolinos traukinių stotyje, skelbia artimieji.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jai buvo vos 23-eji. Ji mirė įvykio vietoje, pranešė valdžios institucijos.

Įtariamasis – 34-erių benamis. Jis pats buvo nuvežtas į ligoninę dėl užpuolimo metu patirtų sužalojimų. Jam jau buvo kelta 14 teismo bylų. Anksčiau jis praleido šešerius metus Šiaurės Karolinos kalėjime už apiplėšimą su pavojingu ginklu, įsilaužimą ir vagystę.

Išėjęs į laisvę 2020 m. rugsėjį jis vėl buvo suimtas 2022 m. rugsėjį už moters užpuolimą.

2025 m. sausio mėnesį jis buvo suimtas už piktnaudžiavimą 911 sistema. Jis buvo suimtas ir šių metų liepą stovėjo prieš teismą dėl šios bylos.

Nužudytos ukrainietės šeima renka pinigus.

