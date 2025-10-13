Lietuviai pamatė ant gatvės gulinčią merginą: tai, kas vyko toliau, palieka be žado

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba, viskas vyko spalio 9 dieną. Jų įraše – nuoširdi padėka kariams bei civiliams, kurie neliko abejingi įvykusiai nelaimei.
Pamatę ant perėjos gulinčią merginą reagavo žaibiškai
Vyr. srž. Marius Estrameckas ir št. srž. Valdas Galinauskas eismo įvykio metu nukentėjusiai merginai suteikė pirmąją pagalbą, iškvietė tarnybas. Kol buvo laukiama jų atvykimo, užtikrintas ir eismo reguliavimas, ir vietos saugumas.
Kariai nesudvejojo ir išvydę vairuotoją – jį buvo ištikusi šoko būsena, tad suteikta psichologinė pagalba.
Viešai kariams dėkojusi karo medicinos tarnyba pažymėjo, kad profesionalumas, pareigos jausmas ir žmogiškumas – vertybės, karo medikus lydinčios ne tik tarnyboje, bet ir kiekviename žingsnyje.
„Karo medikai padėjo nelaimės vietoje.
Vakar, spalio 9 d., iš pratybų vietos į tarnybos vietą vykę Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos kariai – vyr. srž. Marius Estrameckas ir št. srž. Vladas Galinauskas – Juozapavičiaus prospekte Kaune pastebėjo ant pėsčiųjų perėjos gulinčią merginą, nukentėjusią eismo įvykyje.
Kariai nedelsdami sustojo padėti – suteikė pirmąją medicinos pagalbą, iškvietė greitąją medicinos pagalbą ir policiją. Laukdami atvykstančių tarnybų, karo medikai padėjo sureguliuoti eismą, užtikrino įvykio vietos saugumą.
Taip pat buvo pastebėta, kad vairuotojas patyrė šoko būseną – kariai jį nuramino ir suteikė psichologinę pagalbą. Atvykus greitosios pagalbos ekipažui, jie padėjo perkelti nukentėjusiąją ir perdavė visą reikalingą informaciją medikams bei policijai.
Nuoširdi padėka vyr. srž. Mariui Estrameckui ir št. srž. Vladui Galinauskui bei civiliams gyventojams, kurie neliko abejingi ir kartu su karo medikais padėjo suteikti pagalbą nukentėjusiajai bei užtikrinti tvarką įvykio vietoje.
Profesionalumas, pareigos jausmas ir žmogiškumas – tai vertybės, kurios karo medikus lydi ne tik tarnyboje, bet ir kasdienybėje“, – buvo rašoma spalio 10 d. pasidalintame įraše.
