Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Lietuvis įstrigo apsivertusiame automobilyje: tai, kas įvyko toliau, gniaužia kvapą

2025-09-29 12:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-29 12:05

Ugniagesio gelbėtojo darbas neturi darbo valandų – į pagalbą jie skuba ir ne tarnybos metu. Puikus to pavyzdys – 20 metų ugniagesiu dirbantis Andžej Tylingo, kuris išgirdęs apie Vilniaus rajone apsivertusį automobilį, viską metė ir išskubėjo į pagalbą ir ištraukė vaikiną, kurio ranka buvo prispausta.

Iš apsivertusio automobilio išgelbėtas vaikinas (nuotr. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba / Facebook)

Ugniagesio gelbėtojo darbas neturi darbo valandų – į pagalbą jie skuba ir ne tarnybos metu. Puikus to pavyzdys – 20 metų ugniagesiu dirbantis Andžej Tylingo, kuris išgirdęs apie Vilniaus rajone apsivertusį automobilį, viską metė ir išskubėjo į pagalbą ir ištraukė vaikiną, kurio ranka buvo prispausta.

REKLAMA
1

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos įraše socialiniame tinkle „Facebook“ – ir paties A. Tylingo prisiminimai apie lemtingąją dieną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Išgirdęs apie apsivertusį automobilį išskubėjo į pagalbą

Jis pasakojo, kad vos išgirdęs apie įvykusį autoįvykį, išbėgo iš garažo nepasiėmęs nieko – net mobiliojo telefono.

REKLAMA
REKLAMA

Pasiskolinęs šalia buvusios moters telefoną, jis iškvietė pagalbą, o atvykus policijos pareigūnams bendromis jėgomis, panaudojus autokeltuvą, išlaisvino prispaustą vaikino ranką ir ištraukė jį iš automobilio.

REKLAMA

„Kai pagalba nelaimės ištiktam – gyvenimo dalis.

Ugniagesiui gelbėtojui darbo valandos nesibaigia nusirengus uniformą ar baigus pamainą. Tai įrodo ir Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 1-osios komandos vyresniojo ugniagesio gelbėtojo Andžej Tylingo poelgis, apie kurį su pagarba pasakoja jo kolegos.

Rugsėjo pradžioje, Vilniaus rajone, Zujūnų seniūnijoje, Upės gatvėje, apsivertus automobiliui, netoliese buvęs ne tarnybos metu A. Tylingo, nedelsdamas atskubėjo į pagalbą nukentėjusiems ir kartu su policijos pareigūnais padėjo iš automobilio salono ištraukti vaikiną, kurio ranka buvo prispausta apvirtus automobiliui. Atvykus ugniagesiams, nukentėjusysis jau buvo išlaisvintas, reikėjo tik atjungti automobilio akumuliatorių.

REKLAMA
REKLAMA

„Išgirdęs apie avariją, išbėgau tiesiai iš savo garažo – nespėjau net telefono pasiimti. Iš paskos atbėgo dukra. Pribėgame – mašina guli ant stogo, vienas keleivis jau išlipęs, o kitas – vis dar viduje, negali pajudėti – prispausta ranka.

Šalia buvusi moteris davė telefoną, iškviečiau pagalbą ir puoliau žiūrėti, kuo pats galiu pagelbėti. Šalia gulėjo mechaninis autokeltuvas, netrukus atvyko policijos pareigūnai. Kartu pakėlėme automobilį, man pavyko išlaisvinti vaikino ranką ir jį saugiai ištraukti iš automobilio“, – pasakoja A. Tylingo, prisimindamas tą dieną.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

A. Tylingo jau dvidešimt šešerius tarnauja ugniagesiu gelbėtoju. Per šiuos metus, kaip pats sako, panašių situacijų buvo tiek daug, kad jau ir neskaičiuoja. „Žmona sako – tu visada atsirandi ten, kur kažkam reikia pagalbos“, – su šypsena sako ugniagesys“, – rašoma Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasidalintame įraše.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų