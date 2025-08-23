Pirminiais duomenimis, gatvėje apsivertė „Volkswagen“ automobilis. Paaiškėjo, kad kitų transporto priemonių jis nekliudė.
Vilniuje apsivertė automobilis, vairuotojas išvežtas į ligoninę: aiškinamasi dėl vyro girtumo(7 nuotr.)
Vilniuje apsivertė automobilis, vairuotojas išvežtas į ligoninę: aiškinamasi dėl vyro girtumo (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Automobilis dėl galimai viršyto greičio atsitrenkė į šaligatvio bortelį, tada tapo nevaldomas ir vertėsi ant šono užtverdamas gatvę.
Nukentėjo „Volkswagen“ vairuotojas, kurį medikai išvežė į ligoninę. Bus aiškinamasi – ar vairuotojas buvo blaivus.
Šaltinis:
tv3.lt
