  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje apsivertė automobilis, vairuotojas išvežtas į ligoninę: aiškinamasi dėl vyro girtumo

2025-08-23 21:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-23 21:05

Šeštadienio vakarą, maždaug apie 19.30 val., Vilniuje, Mokslininkų gatvėje, įvyko eismo įvykis.

Vilniuje apsivertė automobilis, vairuotojas išvežtas į ligoninę: aiškinamasi dėl vyro girtumo (nuotr. Broniaus Jablonsko)
7

Pirminiais duomenimis, gatvėje apsivertė „Volkswagen" automobilis. Paaiškėjo, kad kitų transporto priemonių jis nekliudė.

0

Pirminiais duomenimis, gatvėje apsivertė „Volkswagen“ automobilis. Paaiškėjo, kad kitų transporto priemonių jis nekliudė.

Vilniuje apsivertė automobilis, vairuotojas išvežtas į ligoninę: aiškinamasi dėl vyro girtumo
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniuje apsivertė automobilis, vairuotojas išvežtas į ligoninę: aiškinamasi dėl vyro girtumo

Automobilis dėl galimai viršyto greičio atsitrenkė į šaligatvio bortelį, tada tapo nevaldomas ir vertėsi ant šono užtverdamas gatvę.

Nukentėjo „Volkswagen“ vairuotojas, kurį medikai išvežė į ligoninę. Bus aiškinamasi – ar vairuotojas buvo blaivus.

