71-erių vyro automobilio priekinį stiklą kiaurai pervėrė šaka: nuo mirties skyrė vos keli centimetrai

Praėjusį penktadienį, rugsėjo 19 d., Ščepankovo miestelyje (Kujavijos Pamario vaivadija) įvyko šokiruojantis incidentas, kuris galėjo baigtis tikra tragedija, bet jo pabaiga – laiminga.
Priekinį automobilio stikrą kiaurai pervėrė šaka
Apie 9 val. ryto, regioniniame kelyje Nr. 254, ant važiuojančio „Opel Astra“ užkrito šaka nuo pakelėje augančio medžio. Ji kiaurai persmeigė priekinį stiklą, rašo fakt.pl.
Šaka, vos per plauką nepataikiusi į vairuotoją ir jo vos nesužalojusi, įsmigo į automobilio prietaisų skydelį tarsi ietis.
Automobilį vairavo 71 metų vyras, kuriam nepaprastai pasisekė. Nors apgadinto automobilio vaizdas šiurpina, vairuotojas po įvykio neturėjo nė menkiausio įbrėžimo.
Negana to, jis suspėjo laiku sustabdyti savo automobilį ir taip išvengti avarijos – tądien jam pasisekė dukart.
Mogilno policijos pareigūnai, paviešinę informaciją apie šį įvykį, neslepia, kad 71-erių vyrą galima vadinti tikru laimės kūdikiu.
