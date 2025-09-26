Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

71-erių vyro automobilio priekinį stiklą kiaurai pervėrė šaka: nuo mirties skyrė vos keli centimetrai

2025-09-26 07:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-26 07:45

Automobiliu keliavęs 71-erių Lenkijos gyventojas – tikras laimės kūdikis, per plauką išvengęs mirties. Nuo pakelėje augančio medžio nulūžusi ir nukritusi šaka kiaurai pervėrė priekinį automobilio stiklą – vairuotoją nuo mirties skyrė vos keli centimetrai.

Priekinį automobilio stiklą kiaurai pervėrė šaka (nuotr. Mogilno policija)

0

Praėjusį penktadienį, rugsėjo 19 d., Ščepankovo miestelyje (Kujavijos Pamario vaivadija) įvyko šokiruojantis incidentas, kuris galėjo baigtis tikra tragedija, bet jo pabaiga – laiminga.

Priekinį automobilio stikrą kiaurai pervėrė šaka

Apie 9 val. ryto, regioniniame kelyje Nr. 254, ant važiuojančio „Opel Astra“ užkrito šaka nuo pakelėje augančio medžio. Ji kiaurai persmeigė priekinį stiklą, rašo fakt.pl.

Šaka, vos per plauką nepataikiusi į vairuotoją ir jo vos nesužalojusi, įsmigo į automobilio prietaisų skydelį tarsi ietis.

Automobilį vairavo 71 metų vyras, kuriam nepaprastai pasisekė. Nors apgadinto automobilio vaizdas šiurpina, vairuotojas po įvykio neturėjo nė menkiausio įbrėžimo.

Negana to, jis suspėjo laiku sustabdyti savo automobilį ir taip išvengti avarijos – tądien jam pasisekė dukart.

Mogilno policijos pareigūnai, paviešinę informaciją apie šį įvykį, neslepia, kad 71-erių vyrą galima vadinti tikru laimės kūdikiu. 

