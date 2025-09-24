9 mėnesius vyras neprisiminė, kur paliko savo automobilį: atomazga nustebino ir visko mačiusius

Senjoro automobilio paieškos tęsėsi apie devynis mėnesius, tačiau šios istorijos pabaiga – laiminga, rašo fakt.pl.
Senjorui pamiršus, kur sausį pasistatė automobilį, šį surado tik vakar
Vakar, antradienį, rugsėjo 23 d., automobilis pagaliau buvo rastas. Dar antradienio rytą Poznanės policija informavo apie vykstančias automobilio paieškas, automobilis tapo vietinių žiniasklaidos priemonių „herojumi“.
Pareigūnai kreipėsi pagalbos į žiniasklaidą, o istorija susilaukė didžiulio atgarsio internete. Būtent įvairių publikacijų ir gyventojų įsitraukimo dėka pavyko surasti daugiau nei pusę metų ieškotą automobilį.
Apie 16.30 val. į Poznanės policijos komisariatą paskambino vyras, kuris atpažino automobilį iš paskelbtų nuotraukų. Jis informavo pareigūnus, kur tiksliai stovi „Fiat Panda“.
Policijos pareigūnai iškart nuvyko į nurodytą vietą ir patvirtino, kad tai – ilgai ieškotas pono Tadeuszo automobilis.
„Susisiekėme su savininku ir pranešėme apie automobilio radimą. Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie pagalbos“, – padėką perdavė Poznanės policijos atstovai.
Istorija apie poną Tadeuszą sukėlė daug emocijų. Senjoras sausį pastatė automobilį, tikriausiai netoli vieno iš biurų Poznanėje, tačiau dėl atminties problemų nebepavyko prisiminti, kur tiksliai jį paliko.
Paieškos tęsėsi mėnesių mėnesius, bet šeima ir policija nenuleido rankų bandydamos padėti surasti transporto priemonę.
„Vyresniam žmogui tai – labai rimta problema“, – pabrėžė pareigūnai savo kreipimuose.
Tai tikras įrodymas, kad internetas ir bendruomenės įsitraukimas gali padėti padaryti stebuklus. Ponui Tadeuszui pagaliau palengvėjo, o jo istorija visiems primena, kokia svarbi abipusė pagalba ir solidarumas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!