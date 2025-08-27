Dviems jaunoms mamos atostogos Ibizoje pasisuko netikėta linkme: štai kas atsitiko

Lauren gydoma pagrindinėje Ibizos valstybinėje Can Misses ligoninėje, o Ebony – privačioje Nuestra Señora del Rosario klinikoje. Artimieji dalijasi jų nuotraukomis ir sako, kad tai turėjo būti laiminga kelionė, tačiau ši tragedija apvertė gyvenimą aukštyn kojomis, rašo mirror.co.uk.
Moterys buvo partrenktos Toyota Corolla, kurią vairavo 24-erių ispanas. Nelaimė įvyko ankstų rugpjūčio 26-osios rytą, apie 1:50 val., El-600 kelyje tarp Ibizos ir San Antonijaus.
Renkama parama
Abi šeimos pradėjo „GoFundMe“ aukų rinkimo kampanijas, siekdamos padėti padengti gydymo išlaidas bei užtikrinti paramą vaikams.
Lauren draugė Tyla Gray rašo:
„Tai turėjo būti linksma kelionė, tačiau mūsų mylima dukra, sesuo ir draugė Lauren buvo partrenkta automobilio, dabar jos gyvybė kabo ant plauko. Ji patyrė daugybę traumų – lūžusios abi kojos, ranka, šonkauliai, vidaus organų pažeidimai. Gyjimo kelias bus ilgas, sudėtingas ir kupinas nežinios. Ji yra toli nuo savo dviejų vaikų, kuriems labiau nei bet kada reikia mamos.“
Ebony sesuo Shannon priduria:
„Mūsų sesė dabar taip pat kovoja už gyvybę reanimacijoje. Ji patyrė smegenų kraujavimą, plaučių pažeidimą, sulaužytą koją, šonkaulius ir daugybę sumušimų. Šiuo metu ji laikoma kritinės būklės. Mes tikimės, kad netrukus bus pripažinta kaip stabilios būklės. Mūsų mama jau išskrido į Ispaniją ir susitinka su ambasados atstovais.“
Abi šeimos pabrėžia, kad gydymo, buvimo šalia užsienyje bei ilgalaikės pagalbos vaikams išlaidos yra milžiniškos, todėl prašo visuomenės pagalbos.
Tuo tarpu Ispanijoje pradėtas tyrimas. Vairuotojas, kaip teigiama, buvo blaivus, tačiau kol kas neatskleidžiama, kokiu greičiu jis važiavo.
