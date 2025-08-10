Pirksite naudotą automobilį? Ekspertas įspėja – štai į ką būtina atkreipti dėmesį

Kai kurie pasirenka naudotus automobilius – jie paprastai kainuoja mažiau nei visiškai nauji, bet vis tiek gali būti patikimi.
Buvęs automobilių pardavėjas, kurio vardas neskelbiamas, dalijasi patarimais ir rekomendacijomis „TikTok“ bei „YouTube“ platformose.
Neseniai paskelbtame „TikTok“ įraše jis teigė: „Štai penki dalykai, kuriuos turite patikrinti, kai pirmą kartą atvykstate į automobilių aikštelę ar saloną apžiūrėti naudoto automobilio, kuriuo domitės.“
Ką būtina padaryti apžiūrint naudotą automobilį?
Jis išskyrė penkis pagrindinius dalykus, ką reikia patikrinti – paskaitykite ir įsiminkite, jei planuojate įsigyti naudotą automobilį, rašo express.co.uk.
1. Užveskite automobilį
Automobilių pardavėjas, tapęs automobilių fotografu, sako, kad pirmas dalykas – užvesti automobilį (jei jau susitikote su pardavėju ir gavote raktelius arba pardavėjas yra šalia).
Jis aiškino: „Žinoma, pirmiausia reikia įsitikinti, kad jis išvis užsiveda. Jei akumuliatorius išsikrovęs – tai nėra pasaulio pabaiga, tai dažnai pasitaiko.
Tačiau jei jis visiškai „negyvas“ ir neveikia net pridėjus laidus – tada vertėtų sunerimti, kad automobilis jau ilgai stovi ir juo niekas nesidomi. Tai kelia klausimų, kodėl taip yra.
Bet jei automobilis lengvai užsiveda laidų pagalba, tikėtina, kad tiesiog keletą dienų stovėjo – tai nėra didelė bėda.“
Ekspertas taip pat pataria įjungti oro kondicionierių ir patikrinti, ar į saloną pučiamas šaltas oras, ar sistema veikia tinkamai.
2. Patikrinkite visą elektroniką
Toliau buvęs pardavėjas rekomenduoja patikrinti visus automobilio vidaus elektros prietaisus, pradedant dešine puse ir keliaujant į kairę.
Jis aiškino: „Pradėkite nuo durelių, kur greičiausiai yra elektriniai langų valdymo mygtukai, centrinis užraktas. Išbandykite juos visus.“
Jis pataria viską išbandyti atsisėdus vairuotojo vietoje. Tada reikėtų patikrinti vairą, centrinį valdymo pultą, taip pat garso sistemą ir t. t.
3. Išbandykite žibintus ir posūkių signalus
Pardavėjas pridūrė, kad kitas svarbus dalykas – tai šviesų ir posūkių signalų patikra. Naudodami jungiklį patikrinkite, kaip veikia visi žibintai: gabaritiniai, artimieji, tolimieji, rūko bei stabdžių.
Taip pat patikrinkite, ar veikia dešinysis ir kairysis posūkio signalai tiek priekyje, tiek gale, ir avariniai žibintai.
Jis pažymėjo, kad tai daug paprasčiau padaryti, jei kas nors stovi šalia automobilio ir padeda stebėti.
4. Apžiūrėkite kėbulą ir padangas
Automobilių ekspertas tęsė: „Kitas žingsnis – išlipkite iš automobilio ir pirmiausia apžiūrėkite kėbulą. Tam nebūtina būti ekspertu.“
Jis paaiškino, kad reikia atkreipti dėmesį, ar nėra rūdžių, dažų pažeidimų ar kitų defektų, kurie jums asmeniškai yra nepriimtini.
Taip pat patariama patikrinti padangas – jų protektorių ant visų keturių ratų bei padangų pagaminimo datą, kad žinotumėte jų galiojimo laiką.
5. Patikrinkite po variklio dangčiu ir alyvos lygį
Ekspertas perėjo prie paskutinio punkto: „Galiausiai, prieš važiuodami į bandomąjį važiavimą ar pradėdami derėtis dėl kainos – atidarykite variklio dangtį.
Jei esate su žmogumi, kuris nusimano, puiku. Jei patys nesate tikri, tiesiog apžiūrėkite žarneles – ar nėra įtrūkimų, ar jos neatrodo drėgnos. Jei atrodo šlapios, o tiksliau – riebaluotos, tai gali būti alyvos nuotėkio ženklas.“
Šiame etape rekomenduojama išjungti variklį ir patikrinti alyvos lygį.
