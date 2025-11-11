 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Metams užverta Vilniaus rotušė: įvardijo priežastį

2025-11-11 12:56 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 12:56

Prasidėjus kapitalinio remonto darbams, metams duris užvėrė Vilniaus rotušė, antradienį pranešė įmonė „Vilniaus vystymo kompanija“.

Vilniaus rotušė. ELTA / Jonas Balčiūnas

Prasidėjus kapitalinio remonto darbams, metams duris užvėrė Vilniaus rotušė, antradienį pranešė įmonė „Vilniaus vystymo kompanija“.

REKLAMA
0

Pasak įmonės, rotušės atnaujinimo darbai vyks keliais etapais. Jų metu bus tvarkomas pastato fasadas ir rūsys, restauruojami vertingi fasado elementai, langai bei durys, taip pat bus atlikti ir kiti būtini vidaus bei išorės remonto darbai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rotušės vidaus remonto darbai startavo dar spalį. Planuojama, kad jie truks iki 2026 metų gegužės. Šiuo laikotarpiu rotušės veikla bus sustabdyta, išskyrus joje įsikūrusį restoraną „Kristoforas“. 

Atlikus suplanuotus pastato vidaus darbus, bus vykdomas išorės atnaujinimas, kurį ketinama užbaigti iki 2026 m. III ketvirčio.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų