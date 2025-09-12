Buvusią ir esamą Bareikio žmonas suvienijo bendras tikslas: priežastis – itin jautri

Menininkė Monika Dirsytė pristatė performansą „Kalta“, vykusį priešais Portalą.
Performansas „Kalta“
Skambant Ievos Dūdaitės, žymios pianistės, fortepijono garsams, Monika, pasidabinusi ilga juoda suknele, atsisėdo ant kėdės ir ant pečių užsidėjo sunkią metalinę dėžę.
„Kalta“ – tai performansas apie moterų vidinį pasaulį, kuris dažnai yra toks gilus, kad jį vengiam pamatyti, nors visada galima pažvelgti pro durų akutę,“ – sako Monika Dirsytė.
„Performansas neatsitiktinai vyko prie Portalo Katedros aikštėje, Vilniuje, kuris veikia kaip tiltas į kitus miestus ir sluoksnius – transliacija leido patirti šią patirtį ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų, pabrėžiant, kad moterų vidinis pasaulis egzistuoja visur.“
Monika, sėdinti vienumoje, dėvėjo daugiau nei 30 kilogramų sveriančią metalinę dėžę ant galvos. Jos priekyje įmontuota lupa suteikė galimybę žiūrovui pažvelgti tiesiai į menininkės veidą – tarsi pro mikroskopą, kuriuo galime tyrinėti ne tik paviršių, bet ir giluminę emocinę būseną.
Renginio metu kalbėjo įvairios moterys, dalijusios savo patirtimis ir įžvalgomis. Justina Mėlinauskaitė, labdaros ir paramos fondo „Mamų Unija“ direktorė, pasakojo, kaip jie rūpinasi šeimomis, kuriose auga vaikai, sergantys vėžiu.
„Kai suserga vaikas – suserga visa šeima. Tačiau mama dažniausiai lieka ta, kuri viską laiko ant savo pečių,“ – sakė ji.
Pagalba moterims
Pagalbos moterims linijos vadovė Aušra Stankūnienė pabrėžė, kad aplink mus – daugybė moterų, kurioms reikia pagalbos. Joms svarbu išdrįsti duoti ženklą, jog pagalbos reikia, nes ji tikrai yra. „Ištieskime viena kitai pagalbos ranką – nėra nieko gražiau už moterų bendrystę,“ – sakė renginio vedėja Indrė Bareikienė.
Jurga Šeduikytė kalbėjo apie moterų stiprybę ir tarpusavio ryšį, kuris gali tapti didžiule jėga, kai jos nebijo dalintis savo istorijomis ir vienytis.
Konferencijos „(Ne)Tobula moteris“ organizatorės taip pat pasirodė scenoje. Viena jų, Raminta Lilaitė-Sbalbi, kalbėjo apie kaltės jausmą, kurį moterys nešiojasi dėl pačių įvairiausių priežasčių – ar jos per garsios, ar per tylios, ar turi veiklą, ar pasilieka namuose.
„Visuomenė greita pasmerkti. Kviečiu nusimesti kaltę – mums jos nebereikia nešioti,“ – sakė Raminta.
Moterų vienybė ir bendrystė
Renginio pabaigoje įvyko bendras performansas, simbolizavęs moterų vienybę: prie Monikos prisijungė organizatorės, pranešėjos ir visos renginyje buvusios moterys, praeivės. Jos drauge numovė nuo Monikos galvos metalinę dėžę – šis veiksmas tapo stipriu bendrystės ir palaikymo ženklu.
Norinčias toliau ieškoti įkvėpimo, paramos ar bendraminčių, spalio 11 d. Vilniaus LVSO salėje moteris kvies konferencija „(Ne)Tobula moteris“.
Ji suburs moteris iš visos Lietuvos atviram ir nuoširdžiam pokalbiui apie „Moters balsą“. Konferencijos tikslas – padrąsinti moteris atrasti savo autentišką balsą, mokytis jį reikšti viešumoje, darbe, santykiuose ir kasdienybėje.
