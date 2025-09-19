Pamačius, ką daro vairuotojas kelyje, Lietuvos policija reagavo žaibiškai: įspėja visus

Vairuotojas vairavo automobilį su netvarkinga priekaba.
85-erių vairuotojas sulaukė baudos
Socialiniame tinkle „Facebook“ Lietuvos policija pasidalijo įrašu, kurį patys aptiko vakar ryte. Pareigūnai į šį įrašą sureagavo ir pranešė, kas laukia vairuotojo.
„Ryte soc. tinkluose pareigūnai pastebėjo video, kai sostinės vakariniame aplinkelyje buvo tempiama pakrauta priekaba su nulūžusiu ratu, kuri gadino kelio dangą.
Kelių policijos pareigūnai operatyviai nustatė automobilio savininką, surado ir minėtą priekabą. 85 metų vairuotojas paaiškino, kad vežė malkas, o nulūžus ratui, nesustojo, bet toliau tęsė kelionę iki namų.
Vairuotojui surašytas protokolas už tai, kad priekaba buvo nedrausta, be techninės apžiūros ir nulūžus ratui, jis tęsė kelionę, gadindamas kelio dangą (asfaltą). Jam skirta subendrinta bauda – 150 Eur“, – buvo rašoma įraše.
