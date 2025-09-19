Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pamačius, ką daro vairuotojas kelyje, Lietuvos policija reagavo žaibiškai: įspėja visus

2025-09-19 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-19 09:55

Visai neseniai socialiniuose tinkluose išplito neįprastas vaizdas – Vilniaus vakariniame aplinkelyje su netvarkinga priekaba važiavo vairuotojas. Į šį įvykį sureagavo pareigūnai, kurie atskleidė, kokios atsakomybės sulaukė 85-erių vairuotojas.

Eismas, kelias, policijos švyturėliai (nuotr. Fotodiena.lt, BNS)

Visai neseniai socialiniuose tinkluose išplito neįprastas vaizdas – Vilniaus vakariniame aplinkelyje su netvarkinga priekaba važiavo vairuotojas. Į šį įvykį sureagavo pareigūnai, kurie atskleidė, kokios atsakomybės sulaukė 85-erių vairuotojas.

0

Vairuotojas vairavo automobilį su netvarkinga priekaba.

85-erių vairuotojas sulaukė baudos

Socialiniame tinkle „Facebook“ Lietuvos policija pasidalijo įrašu, kurį patys aptiko vakar ryte. Pareigūnai į šį įrašą sureagavo ir pranešė, kas laukia vairuotojo.

„Ryte soc. tinkluose pareigūnai pastebėjo video, kai sostinės vakariniame aplinkelyje buvo tempiama pakrauta priekaba su nulūžusiu ratu, kuri gadino kelio dangą.

Kelių policijos pareigūnai operatyviai nustatė automobilio savininką, surado ir minėtą priekabą. 85 metų vairuotojas paaiškino, kad vežė malkas, o nulūžus ratui, nesustojo, bet toliau tęsė kelionę iki namų.

Vairuotojui surašytas protokolas už tai, kad priekaba buvo nedrausta, be techninės apžiūros ir nulūžus ratui, jis tęsė kelionę, gadindamas kelio dangą (asfaltą). Jam skirta subendrinta bauda – 150 Eur“, – buvo rašoma įraše.

