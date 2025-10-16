Į kaimyno butą įėjusi lietuvė tokio vaizdo nesitikėjo: supratusi, kas vyksta, reagavo žaibiškai

Kaimynų dėka vyras šiandien gali džiaugtis didžiausia gyvenimo dovana – gyvybe.
Bute kilus gaisrui kaimynai reagavo žaibiškai
Šia istorija apie tai, kaip du laiku sureagavę kaimynai išsaugojo vyro gyvybę, socialiniame tinkle „Facebook“ vakar pasidalijo Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.
„Kaimynų drąsos ir pilietiškumo dėka gaisre išgelbėta žmogaus gyvybė.
Vakar vidurdienį Šalčininkų rajone, Baltojoje Vokėje, dviejų aukštų daugiabučio bute kilo gaisras – užsidegė skalbimo mašina. Bute gyveno vienas sunkiai vaikštantis vyras.
Jį prižiūrinti kaimynė tuo metu buvo lauke ir nusprendė pažiūrėti, kaip jis laikosi. Jai atidarius duris į laiptinę, plūstelėjo dūmai. Jie sklido iš pirmajame aukšte esančio buto.
Moteris skubiai atrakino duris, įbėgo į kambarį, kuriame jau buvo daug dūmų, ir rado kaimyną, sėdintį ant grindų prie degančios skalbyklės. Kaimynė pagriebė vyrą, nutempė toliau nuo gaisro židinio ir pradėjo pilti vandenį ant liepsnų.
Tuo metu į kiemą įvažiavo ir kitas kaimynas. Pamatęs, kad pro langus veržiasi dūmai, įbėgo į butą, nors jame nieko jau nesimatė, jis šūktelėjo kaimynei ir apgraibomis suradęs šio buto gyventoją, ištempė jį į lauką. Žmogus buvo sąmoningas. Tuomet kaimynas paskambino skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 ir iškvietė ugniagesius.
Grįžęs kartu su kaimyne baigė gesinti skalbyklę ir išmetė ją pro langą. Atvykus ugniagesiams, gaisras jau buvo užgesintas. Ugnis nespėjo išplisti. Greitoji medicinos pagalba buto gyventoją išvežė į ligoninę stebėti.
Pasak Šalčininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresniosios specialistės, laikinai atliekančios viršininko funkcijas, Erikos Laurinėnienės, pirminė gaisro priežastis – neatsargus elgesys:
„Skalbimo mašina stovėjo priglausta prie krosnies, tačiau į elektrą įjungta nebuvo. Jos viduje buvo kartono ir nuorūkų. Galbūt gaisras įsiplieskė dėl neatsargaus rūkymo.“
E. Laurinėnienė teigė, jog labai džiaugiasi žmogų išgelbėjusių kaimynų pilietiškumu ir drąsa: „Juk ne kiekvienas išdrįstų įeiti į pilną dūmų butą ir gesinti gaisrą. O šie žmonės nesudvejojo. Jei ne jie, gaisro nuostoliai būtų daug didesni ir neaišku, kaip jis būtų pasibaigęs“, – rašė Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!