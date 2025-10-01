Šiauliuose kilo gaisras baldų gamykloje

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 0.47 val. pranešta, kad Vyturių gatvėje dega baldų gamykla.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, buvo uždūmintos gamybinės patalpos.
Paaiškėjo, kad, sugedus šildymo katilui, buvo uždūmintos katilinės patalpos. Katilas užgesintas.
Panaudojus teigiamo slėgio ventiliatorių, patalpos išvėdintos. Pastate veikė priešgaisrinė signalizacija.
