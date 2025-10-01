Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Šiauliuose kilo gaisras baldų gamykloje

2025-10-01 10:16 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 10:16

Šiauliuose trečiadienį naktį kilo gaisras baldų gamykloje, pranešė ugniagesiai. 

Ugniagesys gelbėtojas. ELTA / Dainius Labutis

Šiauliuose trečiadienį naktį kilo gaisras baldų gamykloje, pranešė ugniagesiai. 

REKLAMA
0

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 0.47 val. pranešta, kad Vyturių gatvėje dega baldų gamykla.

Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, buvo uždūmintos gamybinės patalpos. 

Paaiškėjo, kad, sugedus šildymo katilui, buvo uždūmintos katilinės patalpos. Katilas užgesintas. 

Panaudojus teigiamo slėgio ventiliatorių, patalpos išvėdintos. Pastate veikė priešgaisrinė signalizacija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų