Vilniuje pareigūnai išgelbėjo žmogaus gyvybę: „Vyras buvo be gyvybės ženklų, pamėlęs“

Prieš vidurdienį Vilniaus penktojo policijos komisariato viršininkas Povilas Revuckas su 1-ojo veiklos skyriaus viršininku Laimonu Pradkeliu grįždami į komisariatą, esantį Sietyno gatvėje, pamatė ant žemės gulintį vyrą ir dvi moteris šalia jo.
„Vyras buvo be gyvybės ženklų, pamėlęs“, – BNS sakė P. Revuckas.
Pareigūnai ėmė vyriškiui daryti dirbtinį kvėpavimą.
Tuo metu komisariato darbuotoja Vilma Guršnytė-Mamnešvili nubėgo pas administratorę Simoną Vilkiną ir pasakė skubiai nešti defibriliatorių. Ši tai ir padarė.
Policininkai gaivino 76 metų vyrą, kol atvažiavo greitoji pagalba. Žmogus atsigavo, ėmė kvėpuoti, ir buvo išvežtas į ligoninę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!