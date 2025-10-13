Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje pareigūnai išgelbėjo žmogaus gyvybę: „Vyras buvo be gyvybės ženklų, pamėlęs“

2025-10-13 14:56 / šaltinis: BNS
2025-10-13 14:56

Vilniuje, Sietyno gatvėje, policininkai pirmadienį išgelbėjo žmogaus gyvybę.

Policija. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Vilniuje, Sietyno gatvėje, policininkai pirmadienį išgelbėjo žmogaus gyvybę.

REKLAMA
1

Prieš vidurdienį Vilniaus penktojo policijos komisariato viršininkas Povilas Revuckas su 1-ojo veiklos skyriaus viršininku Laimonu Pradkeliu grįždami į komisariatą, esantį Sietyno gatvėje, pamatė ant žemės gulintį vyrą ir dvi moteris šalia jo. 

„Vyras buvo be gyvybės ženklų, pamėlęs“, – BNS sakė P. Revuckas.

Pareigūnai ėmė vyriškiui daryti dirbtinį kvėpavimą.

Tuo metu komisariato darbuotoja Vilma Guršnytė-Mamnešvili nubėgo pas administratorę Simoną Vilkiną ir pasakė skubiai nešti defibriliatorių. Ši tai ir padarė.

Policininkai gaivino 76 metų vyrą, kol atvažiavo greitoji pagalba. Žmogus atsigavo, ėmė kvėpuoti, ir buvo išvežtas į ligoninę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų