Tragiškas gaisras Vilniaus rajone: prie židinio rastas žmogaus kūnas

Gaisras kilo dviejų aukštų name Vakarų gatvėje, Bendrajam pagalbos centras apie įvykį pranešimo sulaukė 15.17 valandą.
PAGD atstovė Edita Zdanevičienė naujienų portalui tv3.lt sakė, kad į vietą atvykę gelbėtojai neišvydo atviros liepsnos, tačiau namo vidus skendėjo dūmuose.
Į vidų su kvėpavimo aparatais užėję ugniagesiai pirmame namo aukšte, prie židinio, rado apdegusį žmogaus kūną.
Anot vietinių gyventojų, žuvo 83 metų moteris.
16.13 val. gaisras buvo užgesintas.
