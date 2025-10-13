Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tragiškas gaisras Vilniaus rajone: prie židinio rastas žmogaus kūnas

2025-10-13 16:29 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-13 16:29

Pirmadienio popietę – tragiškas gaisras Vilniaus rajone Didžiosios Riešės kaime. Name rastas žmogaus kūnas.

Pirmadienio popietę – tragiškas gaisras Vilniaus rajone Didžiosios Riešės kaime. Name rastas žmogaus kūnas.

Gaisras kilo dviejų aukštų name Vakarų gatvėje, Bendrajam pagalbos centras apie įvykį pranešimo sulaukė 15.17 valandą.

PAGD atstovė Edita Zdanevičienė naujienų portalui tv3.lt sakė, kad į vietą atvykę gelbėtojai neišvydo atviros liepsnos, tačiau namo vidus skendėjo dūmuose.

Į vidų su kvėpavimo aparatais užėję ugniagesiai pirmame namo aukšte, prie židinio, rado apdegusį žmogaus kūną.

Anot vietinių gyventojų, žuvo 83 metų moteris.

16.13 val. gaisras buvo užgesintas.

