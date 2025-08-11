Po apsilankymo ligoninėje – mirtina nelaimė: „Net nespėjau pasakyti, kaip stipriai tave myliu“

Deja, tačiau apsilankymas pas močiutę vaikui tapo lamtingas. Po to, kai išėjo iš minėtos ligoninės, berniukas pakliuvo po baltos spalvos vieno aukšto autobusu.
Jo mama Azaria, buvusi su juo nelaimės metu, sakė, kad sūnus mirė iš karto.
Mama skyrė jautrius žodžius
Ji sakė: „Mano sūnus, kuriam tik ketveri, pakliuvo po autobusu ir mirė iš karto. Negaliu patikėti, kad jie jo neišgelbėjo, negaliu patikėti, kad tai įvyko. Net nespėjau pasakyti, kaip stipriai tave myliu. Visi esame sugniuždyti, bet tas žodis net neperteikia, kaip mes jaučiamės.
Mūsų saldus, juokingas berniukas su išdykusiu šypsniu, kuris galėjo sušildyti kiekvieno širdį. Šypsnis, kurio daugiau nebepamatysime. Nebegalėsime jo apkabinti. Nebeišgirsime jo. Jis šiąnakt nemiegos mano lovoje
Tačiau galiu stengtis suteikti jam kuo gražesnį ir jaukesnį paskutinį atsisveikinimą. Mano mažyli, norėčiau, kad būtum mano lovoje šiąnakt, glaudžiamas. Aš tave myliu, mano berniuk.“
Kento policija pranešė: „Kento policija buvo iškviesta į Ramsgate Road netrukus po 16 valandos ketvirtadienį, 2025 m. rugpjūčio 7 d., gavus pranešimą apie incidentą, kurio metu prie Karalienės Elžbietos, Karalienės Motinos ligoninės autobusas partrenkė pėsčiąjį.
Autobusas, baltas vieno aukšto, važiavo netoli greitosios pagalbos (A&E) skyriaus įėjimo. Pranešama, kad pėsčiasis – ketverių metų berniukas išėjo iš ligoninės pėsčiomis ir įvyko susidūrimas.“
