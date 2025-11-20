Ispanija eliminavo Čekiją dramatiškame Daviso taurės ketvirtfinalyje

10 val. ryto vietos laiku prasidėjusiame pirmajame vienetų mače čekas Jakubas Menšikas (ATP-19) 7:5, 6:4 nugalėjo Pablo Carreno Bustą (ATP-89).
Pirmojo seto viduryje čekas pralaimėjo savo padavimų seriją (3:4), bet jau kitame geime išlygino rezultatą, o dvyliktajame geime varžovo padavimų metu realizavo „set pointą“. Antrajame sete „break pointus“ kūrėsi tik J. Menšikas: šeštajame geime čekas savo progų nerealizavo, o dešimtajame geime nebeklydo.
J. Menšikas atliko net 20 neatremiamų padavimų, o P. Carreno Busta – tik 1.
„Neatsimenu, kada paskutinį kartą žaidžiau 10 val. ryte“, – po pergalės juokėsi čekas.
Antrajame vienetų mače ispanus pradžiugino Jaume Munaras (ATP-36), 6:3, 6:4 įveikęs Jirį Lehečką (ATP-17). Pusantro seto ispano persvara nekėlė didesnių abejonių. Tik antrojo seto šeštajame geime čekas turėjo porą „break pointų“, tačiau jų nerealizavo. J. Munarui tai buvo pirmas laimėtas Daviso taurės vienetų mačas per karjerą.
Viskas sprendėsi dvejetuose, kur Marcelis Granollersas ir Pedro Martinezas po 2 pratęsimų 7:6 (10:8), 7:6 (10:8) nugalėjo Tomašą Machačą su J. Menšiku.
Čekai pirmajame sete panaikino 2 geimų deficitą, o vėliau atlaikė 2 „break pointus“ ir išplėšė pratęsimą. Jame čekai ilgai buvo priekyje (1:4, 2:5), bet iššvaistė 3 „set pointus“. Vėliau ispanai atsidūrė per tašką nuo laimėto seto ir antru bandymu įtvirtino pergalę pratęsime. Antrajame sete „break pointus“ švaistė abu duetai, o pratęsime čekai sugebėjo 2 kartus atsitiesti po pralaimėtų taškų savo padavimų metu. Čekai turėjo 2 progas tašku laimėti setą, bet ispanai svarbiausiu metu sėkmingai paduodavo kamuoliuką. Patys ispanai iššvaistė vieną „match pointą“ paduodant varžovams, o antrą kartą sulaukė čekų klaidos ir išplėšė pergalę.
Ispanai Bolonijoje verčiasi be traumuoto Carloso Alcarazo (ATP-1). Geriausias pasaulio tenisininkas buvo atvykęs į rinktinės stovyklą ir ruošėsi žaisti, bet tada paaiškėjo, kad „ATP Finals“ metu patirta trauma yra rimtesnė nei manyta, tad dabar ispanas mačus stebi per televiziją.
VAMOOOOOOOS!!!! 🇪🇸 pic.twitter.com/ogM6gmqLIs— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) November 20, 2025
Ispanai savo varžovus pusfinalyje sužinos vėlyvą ketvirtadienio vakarą po Vokietijos ir Argentinos rinktinių akistatos.
