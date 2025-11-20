 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos šokėjai skynė medalius WDSF varžybose Latvijoje

2025-11-20 14:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-20 14:09

Praėjusį šeštadienį Salaspilyje, Latvijoje, vyko net tik jaunimo iki 21 metų standartinių šokių pasaulio čempionatas, bet ir greta jo surengtos kitos WDSF varžybos, kuriose Lietuvos sportininkai pasirodė puikiai. Net 10 Lietuvos duetų pateko į įvairių grupių finalus.

LSŠF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Praėjusį šeštadienį Salaspilyje, Latvijoje, vyko net tik jaunimo iki 21 metų standartinių šokių pasaulio čempionatas, bet ir greta jo surengtos kitos WDSF varžybos, kuriose Lietuvos sportininkai pasirodė puikiai. Net 10 Lietuvos duetų pateko į įvairių grupių finalus.

REKLAMA
0

WDSF International Open standartinių šokių programoje triumfavo Marius Ilčiukas ir Domilė Šemeškevičiūtė (Kauno „Kaspinas“ ir Kauno „Editos Daniūtės šokių studija“), iškovoję pirmąją vietą. Šioje grupėje į finalą pateko ir Aurimas Meška ir Gabija Damašiūtė (Kauno „Editos Daniūtės šokių studija“ ir Kauno „Danza M“), kurie užėmė penktąją vietą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Puikiai pasirodė Lietuvos šokėjai WDSF Rising Stars standartinių šokių grupėje. Rytis Ašeriškis ir Izabelė Žymančiūtė (Kauno „Editos Daniūtės šokių studija“) tapo grupės nugalėtojais. Finalą pasiekė Domantas Balevičius ir Vestina Remeikaitė (Kauno „Duetas“ ir Kauno „Danza M“), kurie galutinėje įskaitoje užėmė ketvirtąją vietą.

REKLAMA
REKLAMA

WDSF jaunimo standartinių šokių finale penktąją vietą pelnė Jonas Vilčiauskas ir Danielė Vilčiauskaitė (Kauno „Editos Daniūtės šokių studija“). Jaunimo Lotynų Amerikos šokių finale taip pat penkti liko Eimantas Eirošius ir Ema Kniubaitė (Klaipėdos „DS dance“ ir Kauno „Kaspinas“).

REKLAMA

WDSF jaunių grupėse Lietuvos duetai taip pat išsiskyrė. Eimantas Vilčinskas ir Kira Volkova (Vilniaus „AJ dance“) jaunių II standartinių šokių programoje iškovojo antrąją vietą. Jaunių I standartinių šokių finale penktąją vietą užėmė Augustas Uža ir Gabrielė Juknevičiūtė (Vilniaus „MJ sportinių šokių akademija“), o tos pačios amžiaus grupės Lotynų Amerikos šokių finale šešta vieta atiteko Teodorui Eitučiui ir Evai Jundulaitei (Klaipėdos „DS dance“).

Jaunučių Lotynų Amerikos šokių programoje gerai pasirodė Elijus Mockus ir Karina Bogdanovičiūtė (Kauno „Rolo“ ir Kauno „Tvistas“), užėmę ketvirtąją vietą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų