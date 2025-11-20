Lietuvos šokėjai skynė medalius WDSF varžybose Latvijoje

WDSF International Open standartinių šokių programoje triumfavo Marius Ilčiukas ir Domilė Šemeškevičiūtė (Kauno „Kaspinas“ ir Kauno „Editos Daniūtės šokių studija“), iškovoję pirmąją vietą. Šioje grupėje į finalą pateko ir Aurimas Meška ir Gabija Damašiūtė (Kauno „Editos Daniūtės šokių studija“ ir Kauno „Danza M“), kurie užėmė penktąją vietą.
Puikiai pasirodė Lietuvos šokėjai WDSF Rising Stars standartinių šokių grupėje. Rytis Ašeriškis ir Izabelė Žymančiūtė (Kauno „Editos Daniūtės šokių studija“) tapo grupės nugalėtojais. Finalą pasiekė Domantas Balevičius ir Vestina Remeikaitė (Kauno „Duetas“ ir Kauno „Danza M“), kurie galutinėje įskaitoje užėmė ketvirtąją vietą.
WDSF jaunimo standartinių šokių finale penktąją vietą pelnė Jonas Vilčiauskas ir Danielė Vilčiauskaitė (Kauno „Editos Daniūtės šokių studija“). Jaunimo Lotynų Amerikos šokių finale taip pat penkti liko Eimantas Eirošius ir Ema Kniubaitė (Klaipėdos „DS dance“ ir Kauno „Kaspinas“).
WDSF jaunių grupėse Lietuvos duetai taip pat išsiskyrė. Eimantas Vilčinskas ir Kira Volkova (Vilniaus „AJ dance“) jaunių II standartinių šokių programoje iškovojo antrąją vietą. Jaunių I standartinių šokių finale penktąją vietą užėmė Augustas Uža ir Gabrielė Juknevičiūtė (Vilniaus „MJ sportinių šokių akademija“), o tos pačios amžiaus grupės Lotynų Amerikos šokių finale šešta vieta atiteko Teodorui Eitučiui ir Evai Jundulaitei (Klaipėdos „DS dance“).
Jaunučių Lotynų Amerikos šokių programoje gerai pasirodė Elijus Mockus ir Karina Bogdanovičiūtė (Kauno „Rolo“ ir Kauno „Tvistas“), užėmę ketvirtąją vietą.
