  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Prancuzija Ligue 1

Pogba po 26 mėnesių pertraukos įtrauktas į „AS Monaco“ sudėtį rungtynėms su „Rennes“

2025-11-20 18:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-20 18:09

Paulis Pogba bus įtrauktas į „AS Monaco" sudėtį šeštadienį vyksiančioms Prancūzijos „Ligue 1" čempionato rungtynėms su „Rennes". Klubas planuoja suteikti prancūzui keletą žaidimo minučių, praneša ESPN.

Paulis Pogba | Scanpix nuotr.

Paulis Pogba bus įtrauktas į „AS Monaco“ sudėtį šeštadienį vyksiančioms Prancūzijos „Ligue 1” čempionato rungtynėms su „Rennes“. Klubas planuoja suteikti prancūzui keletą žaidimo minučių, praneša ESPN.

0

32-ejų metų futbolininkas nežaidžia futbolo jau 26 mėnesius. P. Pogba paskutinį kartą rungtyniavo 2023 m. rugsėjo 3 d. atstovaudamas „Juventus“ prieš „Empoli“ ir tuomet aikštėje praleido 28 minutes.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Priminsime, jog P. Pogba sulaukė diskvalifikacijos po to, kai jo DHEA testo atsakymas buvo teigiamas. Tai yra produktas, kuris padidina testosterono kiekį organizme.Prancūzas visada tvirtino, jog tai buvo klaida, jam buvo duoti maisto papildai nežinant, kad juose yra draudžiamų medžiagų. Prancūzui bausmė nuo ketverių metų buvo sumažinta iki 18 mėnesių.

Saugas jau turėjo pasirodyti rungtynėse su „Angers“, bet prieš tarptautinę rinktinių pertrauką patyrė traumą treniruotės metu ir iškrito iš rikiuotės. Tuo tarpu dabar „AS Monaco“ planuoja keletą artėjančių savaičių didinti P. Pogbos žaidimo laiką aikštėje tol, kol jis galės rungtyniauti visas 90 minučių.

 

  

