Lietuvos šaudymo taurės nugalėtojai paaiškėjo Alytuje

2025-11-20 14:07 / šaltinis: Sportas.lt
Alytuje surengtos Lietuvos šaudymo taurės oriniais ginklais varžybos, kuriose išdalinti 4 medalių komplektai.

Alytuje surengtos Lietuvos šaudymo taurės oriniais ginklais varžybos, kuriose išdalinti 4 medalių komplektai.

Vyrų 10 m pistoleto rungtyje nugalėjo Mindaugas Baranauskas, finale pelnęs 236,3 taško. Antras buvo Gustas Aleliūnas (234,1), trečias – Artūras Jermalavičius (215,6).

Tikra drama vyko vyrų 10 m šautuvo rungtyje, kur Džiugas Morkūnas (247) vos 0,1 tšk. aplenkė Karolį Girulį (246,9). Trečias liko Domantas Puzelevičius (225,6).

Moterų pistoleto rungtyje nugalėjo Lina Zajančkauskienė (220,7), pranokusi Justiną Ramanauskaitę (218,2) bei Kateriną Berestovą (195). Šautuvo rungtyje triumfavo Gustė Mickytė (246,4), antra buvo Ukrainos sportininkė Anastasija Vasylevska (244,8), trečia – Gabija Selelionytė (221,8).

