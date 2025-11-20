PSG žvaigždė Hakimi pripažintas geriausiu Afrikos 2025 metų futbolininku

Maroko rinktinės futbolininkas rinkimuose įveikė „Liverpool“ ir Egipto rinktinės žvaigždę Mohamedą Salah bei „Galatasaray“ ir Nigerijos rinktinės puolėją Victorą Osimheną.
„Laimėti šį prestižinį apdovanojimą man yra didelė garbė. Šis trofėjus skirtas ne tik man, bet ir visiems stipriems vyrams bei moterims, kurie svajoja tapti futbolininkais Afrikoje. Ir tiems, kurie manimi tikėjo nuo vaikystės, kad vieną dieną tapsiu profesionaliu futbolininku. Norėčiau jiems visiems padėkoti“, – kalbėjo apdovanojimą atsiėmęs A. Hakimi.
Priminsime, jog A. Hakimi kartu su PSG surengė įspūdingą pasirodymą praėjusiame sezone ir iškovojo penkis trofėjus, įskaitant pirmąjį klubo laimėtą UEFA Čempionų lygos titulą.
🚨🌍 BREAKING: Achraf Hakimi wins African Player of the Year Award for 2025! 🇲🇦— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 19, 2025
Excellent season for PSG and Morocco right back who beats finalists Mo Salah and Victor Osimhen. pic.twitter.com/YofMOlqMZa
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!