 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Prancuzija Ligue 1

PSG žvaigždė Hakimi pripažintas geriausiu Afrikos 2025 metų futbolininku

2025-11-20 11:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-20 11:23

Paryžiaus „Saint-Germain“ gynėjas Achrafas Hakimi buvo išrinktas geriausiu Afrikos 2025 metų futbolininku Rabate vykusios ceremonijos metu.

Achrafas Hakimi (viduryje) | Scanpix nuotr.

Paryžiaus „Saint-Germain“ gynėjas Achrafas Hakimi buvo išrinktas geriausiu Afrikos 2025 metų futbolininku Rabate vykusios ceremonijos metu.

REKLAMA
0

Maroko rinktinės futbolininkas rinkimuose įveikė „Liverpool“ ir Egipto rinktinės žvaigždę Mohamedą Salah bei „Galatasaray“ ir Nigerijos rinktinės puolėją Victorą Osimheną.

„Laimėti šį prestižinį apdovanojimą man yra didelė garbė. Šis trofėjus skirtas ne tik man, bet ir visiems stipriems vyrams bei moterims, kurie svajoja tapti futbolininkais Afrikoje. Ir tiems, kurie manimi tikėjo nuo vaikystės, kad vieną dieną tapsiu profesionaliu futbolininku. Norėčiau jiems visiems padėkoti“, – kalbėjo apdovanojimą atsiėmęs A. Hakimi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Priminsime, jog A. Hakimi kartu su PSG surengė įspūdingą pasirodymą praėjusiame sezone ir iškovojo penkis trofėjus, įskaitant pirmąjį klubo laimėtą UEFA Čempionų lygos titulą.

REKLAMA
REKLAMA

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų