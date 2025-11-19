 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Ronaldo dalyvavo vakarienėje Baltuosiuose rūmuose kartu su Trumpu ir Saudo Arabijos sosto įpėdiniu

2025-11-19 11:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-19 11:05

Vienas geriausių visų laikų futbolininkų Cristiano Ronaldo lankėsi Baltuosiuose rūmuose, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas surengė prabangią vakarienę pagerbti Saudo Arabijos sosto įpėdinį Mohammedą bin Salmaną.

Cristiano Ronaldo | Scanpix nuotr.

Vienas geriausių visų laikų futbolininkų Cristiano Ronaldo lankėsi Baltuosiuose rūmuose, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas surengė prabangią vakarienę pagerbti Saudo Arabijos sosto įpėdinį Mohammedą bin Salmaną.

0

D. Trumpas savo kalboje išskyrė C. Ronaldo, kurį, jo teigimu, jis supažindino su savo paaugliu sūnumi.

C. Ronaldo tapo Saudo Arabijos futbolo lygos veidu nuo tada, kai 2022 metų pabaigoje prisijungė prie „Al Nassr“ komandos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

40 metų futbolininkas birželio mėnesį pratęsė kontraktą su Saudo Arabijos klubu dar dvejiems metams. „Al Nassr“ komandos didžiąją dalį valdo Saudo Arabijos suverenus turto fondas, kuriam pirmininkauja sosto įpėdinis.

JAV prezidentas padėkojo C. Ronaldo už dalyvavimą ir pripažino, jog jo jauniausias sūnus yra didelis portugalo gerbėjas ir buvo sužavėtas, kad turėjo galimybę susitikti su futbolininku.

Princas Mohammedas lankėsi Baltuosiuose rūmuose pirmą kartą nuo diplomatinės izoliacijos laikotarpio, prasidėjusio 2018 m., kai Saudo Arabijos agentai konsulate Stambule nužudė „Washington Post“ žurnalistą Jamalą Khashoggi. JAV žvalgybos agentūros nustatė, kad operacijai greičiausiai vadovavo princas Mohammedas, tačiau jis neigė dalyvavimą žmogžudystėje.

