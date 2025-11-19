Ronaldo dalyvavo vakarienėje Baltuosiuose rūmuose kartu su Trumpu ir Saudo Arabijos sosto įpėdiniu

D. Trumpas savo kalboje išskyrė C. Ronaldo, kurį, jo teigimu, jis supažindino su savo paaugliu sūnumi.
C. Ronaldo tapo Saudo Arabijos futbolo lygos veidu nuo tada, kai 2022 metų pabaigoje prisijungė prie „Al Nassr“ komandos.
40 metų futbolininkas birželio mėnesį pratęsė kontraktą su Saudo Arabijos klubu dar dvejiems metams. „Al Nassr“ komandos didžiąją dalį valdo Saudo Arabijos suverenus turto fondas, kuriam pirmininkauja sosto įpėdinis.
JAV prezidentas padėkojo C. Ronaldo už dalyvavimą ir pripažino, jog jo jauniausias sūnus yra didelis portugalo gerbėjas ir buvo sužavėtas, kad turėjo galimybę susitikti su futbolininku.
Princas Mohammedas lankėsi Baltuosiuose rūmuose pirmą kartą nuo diplomatinės izoliacijos laikotarpio, prasidėjusio 2018 m., kai Saudo Arabijos agentai konsulate Stambule nužudė „Washington Post“ žurnalistą Jamalą Khashoggi. JAV žvalgybos agentūros nustatė, kad operacijai greičiausiai vadovavo princas Mohammedas, tačiau jis neigė dalyvavimą žmogžudystėje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!