Oleksandras Alijevas atsakė kritikams: „Aš nepabėgau iš Ukrainos kaip tie šakalai“

„Dar vasario 25 d. aš prisijungiau prie Obolonės teritorinės gynybos – aš niekur nebėgau, prasidėjus plataus masto invazijai. Daugybė žmonių tuo metu bandė palikti šalį, stovėjo kamščiuose po 15-20 valandų. Tokius asmenis vadinu šakalais.
Aš gimiau Rusijoje, bet pastaruosius 25 metus praleidau Ukrainoje ir galiu su pasididžiavimu vadinti save ukrainiečiu. Aš iš šalies nepabėgau. Papildomos reklamos man nereikia – tie, kas yra fronto linijose, žino mane. Dažnai aplankau karius ir gerai suprantu, ką jiems tenka ištverti.
Tie, kurie vis dreba dėl karo, galėtų ateiti kaip savanoriai, gautų tam tikrus apmokymus ir galėtų pakeisti karius, kurie 3,5 metų nėra rotuojami. Kol vieni slepiasi nuo raketų slėptuvėse, kiti kiekvieną dieną yra apšaudomi.
Aš gatvėmis vaikštau ramiai, žmonės prie manęs prieina, man padėkoja. Tai, kas kalbama apie mane, yra netiesa“, – sakė O. Alijevas.
Karo veteranas Olehas Symorozas prieš kurį laiką išvadino O. Alijevą melagiu ir sakė, kad šis tikrai netarnavo 112-osios brigados 129-ajame batalione.
„Mes visi žinome, kad Alijevas yra kvailas alkoholikas. Viename iš interviu jis pareiškė, kad tarnavo 112-os brigados 129-ame batalione. Tai – melas. Aš žinau tą batalioną ir žinau, kokie didvyriai jam priklauso“, – sakė O. Simorozas.
O. Alijevas atkirto, kad O. Simorozas tiesiog trokšta dėmesio ir pats nežino visų faktų.
O. Alijevas taip pat piktai pasisakė apie buvusį komandos draugą Ukrainos rinktinėje Anatolijų Tymoščiuką. Pastarasis net po karo pradžios liko darbuotis Rusijoje ir sulaukė kaltinimų dalyvaujant pinigų rinkimo Rusijos armijai renginyje, kuriam skyrė savo paties pasirašytus marškinėlius.
„Aš gailiuosi, kad man teko žaisti Ukrainos rinktinėje kartu su tavimi. Tu esi Rusijai dėl pinigų parsidavusi kalė“, – apie A. Tymoščiuką sakė O. Alijevas.
O. Alijevas Ukrainos vyrų rinktinei atstovavo 2008-2012 m. ir per 28 rungtynes įmušė 6 įvarčius.
