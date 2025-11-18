 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Neptūnas“ neatsilaikė prieš Kulbokos klubą

2025-11-18 18:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-18 18:30

Klaipėdos „Neptūnas“ (3/5) Europos taurėje patyrė antrą pralaimėjimą iš eilės ir namie 87:93 (28:21, 18:29, 18:23, 23:20) nusileido Salonikų „Aris“ (4/4) klubui, kurio garbę gina Arnoldas Kulboka.

R.Lomažas vedė į priekį „Neptūną“ (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

„Neptūnas“ atsidarė dviem tritaškiais (6:0), dar vieną pridėjo ir Rihardas Lomažas – 9:2. Elijah Mitrou-Longas ėmė mažinti „Aris“ deficitą (6:9), bet padėtį klaipėdiečiai stabilizavo – 15:11. Skirtumas vėl ėmė augti (21:13), kol tapo dviženklis po Harrisono Cleary tritaškio – 26:14. Po pirmo kėlinio „Neptūnas“ pirmavo 28:21.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A.Kulboka ir Bryce‘as Jonesas ėmė mažinti skirtumą (26:28), o Amine‘as Noua rezultatą lygino – 30:30. „Aris“ įsivėlė į artimą kovą, o galiausiai persvėrė rezultatą – 37:35. Lygi kova tęsėsi (41:41), kol galiausiai Gediminą Petrauską svečiai privertė prašyti pasitarimo – 41:45. Po antro ketvirčio „Neptūnas“ atsiliko 46:50.

Po pertraukos „Aris“ toliau laikėsi priekyje, nepaisant Donato Tarolio metimo – 57:49. „Neptūno“ puolimas strigo, o deficitas tapo dviženklis – 49:66. Be atsako svečiai pelnė jau 16 taškų, prie to prisidėjo ir A.Kulboka. Taškų badą klaipėdiečiams nutraukti pavyko, o skirtumas po truputį tirpo. Rihardas Lomažas užkūrė savo ekipą, Stevenas Enochas gavo techninę pražangą, o „Neptūnas“ atsiliko 64:70. Rezultatą dar spėjo apgadinti tolimas Ronnie Harrello metimas – 64:73.

A.Velička ir A.Kulboka apsikeitė tritaškiais, tada tą patį padarė A.Noua ir M.Girdžiūnas – 72:78. Dar vieną tolimą metimą smeigė Harrisonas Cleary (75:81), tad „Neptūnas“ artėjo. A.Kulbokai skirta techninė pražanga, tačiau E.Mitrou-Longas atstatė dviženklį pranašumą – 90:78. Liko 3 minutės, tolimais metimais šeimininkai dar bandė gelbėtis (84:90), o R.Lomažas, likus minutei, iš deficito paliko vos 3 taškus – 87:90. Tuo pat atsakė E.Mitrou-Longas ir „Aris“ pergalę beveik turėjo savo rankose.

A.Kulboka per 29 minutes pelnė 11 taškų, atkovojo 4 kamuolius, atliko perdavimą, 2 kartus klydo, blokavo metimą, provokavo 2 pražangas, sykį prasižengė ir rinko 12 naudingumo balų.

„Aris“ smeigė 11 tritaškių iš 21 (52 proc.), „Neptūnas“ – 16 iš 43 (37 proc.).

„Neptūnas“: Rihardas Lomažas 26 (7 rez. perd.), Arnas Velička 13 (5 atk. kam., 7 kld.), Harrisonas Cleary 12, Aurimas Majauskas ir Zane‘as Watermanas – po 9.

„Aris“: Amine‘as Noua 24 (8 atk. kam., 32 n.b.), Elijah Mitrou-Longas ir Bryce‘as Jonesas (8 atk. kam., 7 rez. perd.) – po 17, Arnoldas Kulboka ir Ronnie Harrellas – po 11.

