„Gal aš buvau per daug naivi, bet man pasirodė, jog bus šaunu komandoje turėti pasaulio čempionę. Sprendimas priimtas tik dėl sportinių priežasčių. Nenorėjome nieko provokuoti ir nesiruošiame skelbti kažkokių politinių pareiškimų. Suprantame, kad šis sprendimas gali kai ką supykdyti, bet noriu pažymėti, kad mes tai pasielgėme tik dėl sportinių priežasčių“, – teisinosi trenerė Tatjana Bachmayer.
„Deutsche Welle“ kalbintas Vokietijos vyriausybės atstovas šioje istorijoje skandalo neįžvelgė: „Nemanome, kad tai yra vienas iš tų atvejų, kur Rusija bandytų panaudoti sportą savo politiniams tikslams“.
German club Chemnitz have signed star Russian gymnast Angelina Melnikova, who has publicly backed Vladimir Putin and the war in Ukraine.
Many question why she was given "neutral" status to compete. pic.twitter.com/on3lI0aj2aREKLAMA— DW Sports (@dw_sports) November 19, 2025
2022 m., nepraėjus nė 3 mėnesiams po rusų plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, A. Melnikova lankėsi Rusijos „Pergalės dienos“ parade, pozavo nuotraukai demonstruodama „Z“ simbolį ir dėkojo Rusijos karo veteranams.
Socialiniuose tinkluose A. Melnikovos veikla irgi niekam neturėjo palikti abejonių. Ji prašė aukoti pinigus gimnastei, kurios tėvas žuvo „specialiosios karinės operacijos“ metu, taip pat pamėgo ne vieną įrašą, kuriame buvo reiškiamas palaikymas karo veiksmams Ukrainoje.
Šių metų balandį A. Melnikova su „Vieningosios Rusijos“ partija dalyvavo rinkimuose Voroneže, bet po kiek laiko atsiėmė kandidatūrą, pareikšdama, kad sportą jai per sunku suderinti su politika.
Nieko nuostabaus, kad Vladimiras Putinas pasveikino A. Melnikovą iš karto po to, kai ši laimėjo pasaulio čempionatą.
Dėl visų šių priežasčių iki šiol nesuprantama, kodėl tarptautinė gimnastikos federacija suteikė A. Melnikovai „neutralios atletės“ statusą. Pati federacija savo sprendimo nekomentuoja.
