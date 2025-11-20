Benedikto Vanago komandos pristatyme – netikėta dilema: atskleista, kas dėjosi užkulisiuose

Arnas Paliukėnas, Aisvydo tėtis, yra ne tik sporto teisės specialistas, automobilių sporto entuziastas, bet ir trejus metus iš eilės buvo paskirtasis Dakaro komisarų kolegijos pirmininkas. Tačiau šiemet aplinkybės pasikeitė.
Dakaro komisaro titulas ateina su atsakomybe
„Visai neseniai manęs per vieną renginį klausė – ar lagaminas į Dakarą jau supakuotas? Aš kaip jausdamas sakiau: supakuotas, bet neužsegtas. Pagrindinio Dakaro komisaro titulas ateina su atsakomybe. Reikia suprasti, kad tai tikras sportas ir negali būti tokiose pareigose, jei kažkas iš šeimos narių dalyvauja varžybose. 2026 metų Dakarui FIA Sporto komisarų kolegijos pirmininko nominacija jau buvo paskirta ir aš ją jau buvau priėmęs“, – dalinasi dr. Arnas Paliukėnas, sporto teisės specialistas, VU Teisės fakulteto dėstytojas, FIA tarptautinis komisaras, FIA Tarptautinio Apeliacinio Teismo teisėjas.
Pasak Arno Paliukėno, Cross-Country/Rally-Raid disciplina skiriasi nuo F-1 tuo, kad šioje disciplinoje šturmanas nebūtinai iš anksto žino, kur kada važiuos. Dakaro komisarams yra tekę tvirtinti pasikeitimus ir gruodžio 31 d., ir sausio 1 d. Artėjant varžyboms nutinka neprognozuojamų pokyčių.
„Kelių savaičių bėgyje mane pasiekė informacija, kad Aisvydas vyks į Dakarą su Benediktu ir man teko pranešti apie nusišalinimą. Viena vertus, tai jau nebuvo pirmas kartas, nes Aisvydas ir anksčiau Dakare važiavo kitų ekipažų sudėtyje. Du metus tai darė, net ir man būnant paskirtam į minėtas pareigas. Skirtumas tas, kad šįkart mano nusišalinimas buvo priimtas ir patvirtintas. Galbūt anksčiau sūnaus dalyvavimas galėjo būti vertinamas kaip naujoko (rookie). Kažkada tai turėjo baigtis (šypsosi). Ir tam yra ne viena priežastis. Tai ir paties Aisvydo jau sukaupta patirtis, o ką kalbėti apie Benediktą, kuris tikrai ne pirmus metus veža Dakaro legendos emblemą, o tai labai aiškiai patvirtina, jog šis ekipažas tikrai nepatenka į tą „rookie“ kategoriją“, – sako A. Paliukėnas.
Profesionalumo aspektas
„Visada sakau, kad didžiuojuosi būdamas lietuviu. Arno Paliukėno buvimas pagrindiniu Dakaro kolegijos komisaru – didžiulis laimėjimas Lietuvai. Ne menkesnis nei bet kurio ekipažo pasiekimai Dakare. Mano suvokimu, kiekvienas mūsų valstybėje turėtų galvoti apie savo veiksmus prisimindamas, kokia atsakomybė stovi už to. Pagarba Armui už jo profesionalų požiūrį į darbą. Man tai ne tik sektinas pavyzdys, bet ir gražus ryšys tarp tėvo ir sūnaus, kai tėvas spaudžia pauzę, kad sūnus galėtų keliauti tolyn“, – dalinasi Dakaro legenda Benediktas Vanagas.
Aisvydas tampa ne tik navigatoriumi 2026-ųjų Dakare, bet komandos dalimi visose ateinančiose lenktynėse. Pasak B. Vanago, su Aisvydu komanda verčia naują lenktynių istorijos puslapį.
Dakaras startuoja sausio 3 d.
Nors Dakaro startas yra 2026 m. sausio 3 d., visa lenktynių technika jau kitą savaitę iš Lietuvos keliaus į Barselonos uostą, o iš ten – į Yanbu uostą Saudo Arabijoje. Dakaro ralio finišas numatytas sausio 17-ąją.
„Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ komanda intensyviai ruošiasi 14-ajam Dakarui. Komandos pilotas B.Vanagas yra aukščiausią rezultatą automobilių kategorijoje Dakare pasiekęs lietuvis.
