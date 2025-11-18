 
Startui Dakare besiruošiantis Karka: „Lietuvoje kažkodėl susiformavo stereotipas, kad jei jau esi šio to pasiekęs motokroso trasose, „privalai“ keliauti į Dakarą“

2025-11-18 12:59 / šaltinis: Sportas.lt
Vieno labiausiai patyrusio ir tituluoto Lietuvos motokroso meistro Dovydo Karkos, šiuo metu intensyviai besiruošiančiam startui Dakaro ralyje, sportinė karjera be jokių didesnių pertraukų trunka jau 22-jus metus. Atrodytų tai nėra išskirtinai daug, tačiau šis skaičius įgauna stipriai kitokį svorį sužinojus, kad šiandien Dovydui tėra 26-eri. Pirmosiose motokroso varžybose jis startavo viso labo ketverių...

Dovydas Karka | Organizatorių nuotr.

Vieno labiausiai patyrusio ir tituluoto Lietuvos motokroso meistro Dovydo Karkos, šiuo metu intensyviai besiruošiančiam startui Dakaro ralyje, sportinė karjera be jokių didesnių pertraukų trunka jau 22-jus metus. Atrodytų tai nėra išskirtinai daug, tačiau šis skaičius įgauna stipriai kitokį svorį sužinojus, kad šiandien Dovydui tėra 26-eri. Pirmosiose motokroso varžybose jis startavo viso labo ketverių...

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasvalyje gimęs ir augęs Dovydas pasakodamas savo kelią į motosporto Olimpą šypsosi, kad diena, kai iš kažkokios darbinės kelionės Rygoje grįžęs tėtis padovanojo mažiausio įmanomo dydžio tikrą motokrosininko aprangą, yra bene labiausiai atmintyje įstrigęs vaikystės prisiminimas.

„Tiesą sakant nežinau priežasties, kodėl jis taip pasielgė. Kodėl parvežė ne futbolo ar krepšinio kamuolį, ne kokias nors ledo ritulininko pačiūžas. Gal kad pats mėgėjiškai važiuodavo motociklu, kad sąlyginai netoli – Biržų (tuometės motokroso sostinės) ar Panevėžio rajonuose – motokroso trasose virte virė gyvenimas, iš šalies atrodęs labai patrauklus. Faktas, kad man tai padarė nepaprastai stiprų įspūdį ir iš esmės nulėmė tolesnį likimą – nuo vaikiško triratuko iš karto persėdau ant motociklo“, – pasakoja Dovydas.

Iš tiesų nors mokykliniais metais D. Karka spėjo išbandyti tikrai nemažai skirtingų veiklų – nuo bokso ir futbolo iki lengvosios atletikos ir plaukimo. Jam beveik visur neprastai sekėsi, todėl visų „pašalinių“ sporto disciplinų treneriams galiausiai sugadindavo nuotaiką prisipažindamas, kad tai tebuvo pasirengimas profesionaliems motokroso startams. Tą Dovydas daro lig šiol. Beveik kasdien greta treniruočių su motociklu, dirba pagal specialią fizinio pasirengimo programą, mina dviračio pedalus, bėga krosą, lieja prakaitą treniruoklių salėje.

„Klasikinio motokroso varžybose vienas važiavimas trunka pusvalandį, vidutinis pulsas siekia 180-185 k.,/min./, o visas kūnas gauna tokį žvėrišką krūvį, kad dienos pabaigoje neskauda tik akių. T. y. reikia dirbti absoliučiai su visomis raumenų grupėmis, nes bet kuri silpna vieta – nelaikantys nugaros ar pilvo preso, kojų ar rankų raumenys – galiausiai reiškia, kad negali važiuoti konkurencingu tempu“, – atvirauja D. Karka.

Klausiamas, ar solidus lenktynininko stažas ir itin profesionalus požiūris į motosportą gali būti laikomas sėkmingo pasirodymo Dakare garantu, Dovydas purto galvą ir pirmiausia atkreipia dėmesį į moto ralio specifiką.

Lietuvoje kažkodėl susiformavo stereotipas, kad jei jau esi šio to pasiekęs motokroso trasose, „privalai“ keliauti į Dakarą ir ten visiems parodyti, kaip reikia „atsukti rankeną“. Realiai tai skirtingos ir labai daug specifikos turinčios disciplinos. Motokrose tarsi sprinteris leki uždaroje trasoje, kurios kiekvieną posūkį ir trampliną žinai mintinai. Ralyje ant motociklo praleidi beveik visą dieną ir apie maršruto ypatumus žinai tik tiek, kiek sugebi perskaityti kelio knygoje. T. y. tiek ištvermės, tiek navigacijos prasme tai visai kitas pasaulis. Nors šią vasarą man pavyko laimėti „Rallye Breslau“ (Lenkijoje vykstančios „Rally Raid“ tipo lenktynės laikomos vienomis sunkiausių bei prestižiškiausių Europoje) ir neblogai pasirodyti legendinėse „Rallye du Maroc“ varžybose (čia Dovydas užėmė 10 vietą „Rally 2“ klasėje ir gavo oficialų leidimą startuoti Dakare), tikrai žinau, kad Dakare lauks labai daug atradimų“, – pripažįsta Dovydas.

Ar pats Dovydas (beje – jauniausias tarp neoficialios Lietuvos motociklininkų rinktinės) taps atradimu milžiniškam Dakaro maratono fanų būriui Lietuvoje? Jei tik Fortūna motosporto talentui Saudo Arabijoje neatsuks nugaros – vienareikšmiškai „taip“. D. Karka daugybę kartų įrodė esąs aukščiausios prabos profesionalas, drauge su Arminu Jasikoniu (vaikinai kartu augo ir treniravosi) bei Erlandu Mackoniu keletą metų startavęs Lietuvos rinktinės sudėtyje prestižinėse „Motocross of Nations“ lenktynėse, iškovojęs daugybę titulų Lietuvos, Baltijos ir Europos šalių (Dovydas penkerius metus gyveno ir sportavo Belgijoje bei Šveicarijoje) motokroso čempionatuose. Tai, kad šiandien jo vardą žino net ne visi Dakaro ralį komentuojantys apžvalgininkai, žada tik dar didesnį siurprizą būsimo maratono metu: juk Arūną Gelažninką prieš 2019-ųjų debiutą Dakare taip pat daug kas laikė nuotykių ieškotoju, nors motociklininkų bendruomenėje jis buvo neabejotinas autoritetas.

Būsimajame Dakare Dovydas startuos „Honda CRF450RX“ motociklu, kurio technine priežiūra visų lenktynių metu rūpinsis „Ht rally raid“ komanda iš Nyderlandų. Šį sprendimą lėmė gera Nerimanto Juciaus patirtis praėjusiame maratone. Joje be strateginius uždavinius sprendžiančio ir visas smulkmenas planuojančio vadovo dar darbuosis logistikos specialistas, keturi mechanikai, detalių vadybininkas / sunkvežimio vairuotojas ir netgi kineziterapeutas. Dovydui skirtas 58 startinis numeris.

Dovydo trofėjai:

5 kartus Lietuvos čempionas (50cc, 65cc, 85cc, 250cc)

3 kartus Baltijos šalių čempionas 65cc klasėje

2013 m. 2 vieta ADAC MX MASTERS varžybose, Junior klasėje

2015 m. 13 vieta Europos čempionato etape EMX125 klasėje, Belgijoje, Lommelyje

2016 m. 19 vieta Europos čempionato etape EMX250 klasėje, Belgijoje, Lommelyje

2017 m. 4 vieta ADAC MX MASTERS tarptautinėse varžybose Vokietijoje

2023 m. 3 vietos Šveicarijos motokroso čempionate

2025 m. Lietuvos Cross Country ir Enduro E3 čempionas

2025 m. – 1 vieta „Rallye Breslau“ ir 10 vieta „Rallye du Maroc“

6 kartus Lietuvos motokroso rinktinės narys

