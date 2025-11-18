 
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Istorinis tikslas: olandas pasiryžęs tapti pirmuoju motociklininku, įveikusiu Dakarą su protezu

2025-11-18 13:05 / šaltinis: Automanas.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Automanas.lt aut.
2025-11-18 13:05

Dakaro ralis laikomas vienu sunkiausių fizinių išbandymų pasaulyje, ypač motociklininkų įskaitoje. Tačiau 26-erių olandas Deenas Munstersas metė iššūkį ne tik dykumai, bet ir medicinos bei fizikos dėsniams. Nors jis prieš dešimtmetį avarijoje neteko kairės kojos blauzdos, sportininkas siekia tapti pirmuoju istorijoje sportininku su amputuota galūne, kuris įveiks šį maratoną ant dviejų ratų.

Deenas Munstersas (nuotr. Instagram)

Deenas Munstersas (nuotr. Instagram)

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nelaimė įvyko prieš dešimt metų, kai pasivažinėjimas motoroleriu baigėsi tragiškai. Po aštuoniolikos operacijų gydytojams nepavyko išsaugoti kairės kojos žemiau kelio. Tačiau tai nesunaikino aistros motociklų sportui. Dabar D. Munstersas naudoja specialų protezą, o išsaugotas kelio sąnarys leidžia jam išlaikyti būtiną mobilumą.

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

Inžineriniai sprendimai valdymui

Žinoma, standartinis motociklas jam netinka. Sportininkas vairuoja modifikuotą krosinį motociklą, kuriame įdiegti specifiniai inžineriniai sprendimai. Kadangi pavarų perjungti koja neįmanoma, šią funkciją atlieka elektromagnetinė sistema, valdoma mygtukais ant vairo.

Tai sukuria papildomą krūvį rankoms ir reikalauja išskirtinės koordinacijos, nes viena ranka tenka ne tik vairuoti ir perjunginėti pavaras, bet ir nykščiu valdyti navigacinę kelio knygą.

Generalinė repeticija Maroke

D. Munstersas neslepia, kad 2026-ųjų Dakaras jam dar būtų per ankstyvas, todėl pagrindinis tikslas – 2027 metai. Tačiau pasiruošimas jau vyksta pilnu pajėgumu. Spalio viduryje olandas išbandė jėgas „Rallye du Maroc“ varžybose – paskutiniame Pasaulio ralio reido čempionato etape.

Tai buvo rimtas testas. Nors sportininkas kelis kartus krito, susižeidė petį, o paskutiniame kilometre sugedo motociklas, jam pavyko pasiekti finišą.

„Noriu parodyti žmonėms, kad negalia nėra nuosprendis. Svarbiausia – ką tu su ja darai. Jei ko nors tikrai nori, gali tai pasiekti“, – teigė D. Munstersas. Jo plane – dar keletas paruošiamųjų varžybų ir tūkstančiai treniruočių valandų prieš istorinį startą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

