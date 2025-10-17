Istorinė pergalė Maroke: M. Sidabras ir E. Česokas po penkiagubo vertimosi iškovojo nemokamą kelialapį į Dakarą

Ši pergalė – tai ne tik moralinis pasitenkinimas, bet ir neįkainojamas prizas: nemokamas startas 2026-ųjų Dakaro ralyje. Lietuviai tapo pirmaisiais šalies istorijoje, pelniusiais tokį apdovanojimą.
Penktadienio rytą lietuviai startavo turėdami solidžią, 35 minučių persvarą „Rookie“ įskaitoje. Atrodė, kad tereikia ramiai pasiekti finišą. Tačiau Maroko dykuma paruošė paskutinį ir patį žiauriausią išbandymą. Artėjant prie vienos didžiausių Merzugos kopų, ekipažas padarė klaidą.
„Didžiojoje kopoje turėjome gan smarkų virtimą. Išties, tokio net nesu turėjęs. Penkis kartus vertėmės. Spėjau apgalvoti apie savo gyvenimo prasmę per tą laiką“, – apie incidentą pasakojo M. Sidabras. – „Lendant iš mašinos jau galvojau, kad mūsų ralis čia ir baigėsi. Bet išlindę pamatėme, kad nėra viskas taip blogai.“
Nors bagis gulėjo ant šono, o visi keturi ratai buvo nusimontavę nuo ratlankių, ekipažas nepasidavė. „Kišome domkratus, ratus ir pamažu jį atsivertėme. Pasikeitėme du ratus, kitus du „užsisprogdinome“ ant ratlankių ir šiaip ne taip išsikrapštėme iš tų kopų“, – tęsė M. Sidabras.
Nepaisant prarasto laiko ir apgadintos technikos, lietuviams pavyko ne tik tęsti lenktynes, bet ir išlaikyti lyderystę „Rookie“ įskaitoje. Galutinėje rikiuotėje jie finišavo septintoje vietoje SSV klasėje ir oficialiai tapo greičiausiais ralio naujokais.
„Džiaugiamės pasiekę septintą vietą klasėje ir laimėję „Rookie“ kategorijoje“, – po finišo sakė šturmanas E. Česokas, kuriam, kaip ir M. Sidabrui, tai buvo debiutinis Pasaulio ralio-reido čempionato etapas.
