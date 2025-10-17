Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Istorinė pergalė Maroke: M. Sidabras ir E. Česokas po penkiagubo vertimosi iškovojo nemokamą kelialapį į Dakarą

2025-10-17 18:04 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 18:04

Savaitę trukęs Maroko ralis baigėsi istoriniu lietuvių triumfu. Nors paskutinė diena „Izotono sportas“ ekipažui Mindaugui Sidabrui ir Ernestui Česokui virto tikru dramos filmu su penkiagubu vertimusi kopose, duetui pavyko ne tik pasiekti finišą, bet ir iškovoti pergalę „Rookie“ (naujokų) įskaitoje.

Mindaugas Sidabras ir Ernestas Česokas Maroko ralyje (nuotr. komandos archyvo)

Savaitę trukęs Maroko ralis baigėsi istoriniu lietuvių triumfu. Nors paskutinė diena „Izotono sportas“ ekipažui Mindaugui Sidabrui ir Ernestui Česokui virto tikru dramos filmu su penkiagubu vertimusi kopose, duetui pavyko ne tik pasiekti finišą, bet ir iškovoti pergalę „Rookie“ (naujokų) įskaitoje.

REKLAMA
0

Ši pergalė – tai ne tik moralinis pasitenkinimas, bet ir neįkainojamas prizas: nemokamas startas 2026-ųjų Dakaro ralyje. Lietuviai tapo pirmaisiais šalies istorijoje, pelniusiais tokį apdovanojimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Penktadienio rytą lietuviai startavo turėdami solidžią, 35 minučių persvarą „Rookie“ įskaitoje. Atrodė, kad tereikia ramiai pasiekti finišą. Tačiau Maroko dykuma paruošė paskutinį ir patį žiauriausią išbandymą. Artėjant prie vienos didžiausių Merzugos kopų, ekipažas padarė klaidą.

REKLAMA

„Didžiojoje kopoje turėjome gan smarkų virtimą. Išties, tokio net nesu turėjęs. Penkis kartus vertėmės. Spėjau apgalvoti apie savo gyvenimo prasmę per tą laiką“, – apie incidentą pasakojo M. Sidabras. – „Lendant iš mašinos jau galvojau, kad mūsų ralis čia ir baigėsi. Bet išlindę pamatėme, kad nėra viskas taip blogai.“

Nors bagis gulėjo ant šono, o visi keturi ratai buvo nusimontavę nuo ratlankių, ekipažas nepasidavė. „Kišome domkratus, ratus ir pamažu jį atsivertėme. Pasikeitėme du ratus, kitus du „užsisprogdinome“ ant ratlankių ir šiaip ne taip išsikrapštėme iš tų kopų“, – tęsė M. Sidabras.

REKLAMA
REKLAMA

Nepaisant prarasto laiko ir apgadintos technikos, lietuviams pavyko ne tik tęsti lenktynes, bet ir išlaikyti lyderystę „Rookie“ įskaitoje. Galutinėje rikiuotėje jie finišavo septintoje vietoje SSV klasėje ir oficialiai tapo greičiausiais ralio naujokais.

„Džiaugiamės pasiekę septintą vietą klasėje ir laimėję „Rookie“ kategorijoje“, – po finišo sakė šturmanas E. Česokas, kuriam, kaip ir M. Sidabrui, tai buvo debiutinis Pasaulio ralio-reido čempionato etapas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų