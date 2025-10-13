Dakaro repeticija Maroke: V. Žala išbandė naują sunkvežimį, bet šturmanas atsidūrė ligoninėje

Šie dviejų dienų bandymai Sacharos dykumoje buvo vienintelė proga V. Žalai „prisijaukinti“ naująjį, pagal jo paties pastabas patobulintą „De Rooy“ komandos sunkvežimį. „Sunkvežimis veikia nepriekaištingai“, – po daugiau nei 400 km, įveiktų sportiniu režimu, džiaugėsi lenktynininkas. Jis ypač gyrė pavarų perjungimo menteles prie vairo, leidžiančias tiksliau valdyti bolidą kopose.
Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.
Vis dėlto, pats V. Žala pripažino, kad grįžti į Dakaro ritmą po dešimties mėnesių pertraukos yra „brutalu“. „Pradžioje ištinka lengvas šokas. Bet būtent dėl to testai Maroke ir yra tokie vertingi – tokių sąlygų Lietuvoje nesukursi“, – įspūdžiais dalijosi jis.
Testų metu V. Žala oficialiai patvirtino, kad 2026-ųjų Dakare jo ekipažą sudarys ilgametis šturmanas, portugalas Paulo Fiuza, ir antrasis mechanikas, jaunas olandas Maxas van Grolas. Tačiau P. Fiuza bandymuose dalyvauti negalėjo dėl planuotos operacijos. Situaciją dar labiau sukomplikavo tai, kad po sėkmingos procedūros jam išsivystė komplikacijos ir portugalas vėl atsidūrė ligoninėje.
„Iš gydytojų sulaukėme žalios šviesos, kad jis galės dalyvauti Dakare, tad tikimės, kad viskas įvyks pagal planą“, – vylėsi V. Žala. Testuose Maroke P. Fiuzą pavadavo jo bičiulis, „Airbus“ pilotas ir šturmanas Joelis Lutas.
Pasiruošimo nepalengvino ir kelionės nuotykiai – dėl audros atšauktas skrydis privertė komandą į testų vietą per naktį keliauti 600 km automobiliu. „Su komanda juokavome, kad Dakaras jau prasidėjo“, – optimizmo neprarado V. Žala.
Nepaisant visų iššūkių, testai Maroke buvo sėkmingi. V. Žala įsitikino naujojo sunkvežimio potencialu, o komanda gavo pirmąjį „kovinį krikštą“ dar neprasidėjus lenktynėms. Dabar didžiausias klausimas – ar P. Fiuzos sveikata leis jam stoti į startą Saudo Arabijoje sausio 3 dieną.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!