Benediktas Vanagas atskleidė, kas bus jo šturmanas 2026 m. Dakare

2023 ir 2024 m. B. Vanagui šturmanavęs estas Kuldaras Sikkas dėl sveikatos problemų šiais metais negalėjo prisijungti prie lietuvio, tačiau kai B. Vanagas sužinojo apie tai, jis pažvelgė į Aisvydą Paliukėną, su kuriuo ir važiuos būsimame Dakare.
A. Paliukėnui tai bus penktasis Dakaras. Pirmuosiuose savo Dakaruose jis yra buvęs Vlado Jurkevičiaus ir Edvino Juškausko šturmanu, o pastaruoju metu – Aisvydo Paliukėno.
Praėjusių metų Dakare B. Vanagui šturmanavo lenkas Szymonas Gospodarczyk, tačiau po penktojo greičio ruožo jie lenktynių tęsti nebegalėjo.
Paskutinį ir vienintelį kartą B. Vanago šturmanas iš Lietuvos buvo 2013 m., pačiame pirmajame B. Vanago Dakare. Tą kartą jis važiavo su Sauliu Jurgelėnu, o nuo 2014 m. kartu su B. Vanagu važiuodavo užsieniečiai – baltarusis Andrejus Rudnitsky, lenkas Sebastianas Rozwadowski, portugalas Filipe Palmeiro, estas K. Siikas ir lenkas S. Gospodarczyk.
2026 m. Dakaras vyks sausio 3 – 17 dienomis.
Netrukus papildysime.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!