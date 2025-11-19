 
TV3 naujienos > Sportas > Dakaro naujienos

Edvard Sokolovski debiutuos 2026-ųjų Dakaro ralio motociklų klasėje

2025-11-19 21:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-19 21:02

Statybų ir projektų valdymo bendrovės „HiLTUS“ vadovas Edvard Sokolovski oficialiai patvirtino dalyvavimą 2026 m. „Dakar Rally“. Vienose sudėtingiausių ir prestižiškiausių pasaulio bekelės lenktynių jis startuos motociklų klasėje, numeriu 91, į Dakarą pirmą kartą veždamas ir oficialų „HiLTUS“ vardą.

Edvard Sokolovski | asmeninio archyvo nuotr.

Statybų ir projektų valdymo bendrovės „HiLTUS“ vadovas Edvard Sokolovski oficialiai patvirtino dalyvavimą 2026 m. „Dakar Rally“. Vienose sudėtingiausių ir prestižiškiausių pasaulio bekelės lenktynių jis startuos motociklų klasėje, numeriu 91, į Dakarą pirmą kartą veždamas ir oficialų „HiLTUS“ vardą.

0

Nuoseklus pasirengimas – nuo pasaulio čempionato etapų iki tarptautinių ralių

E. Sokolovski į Dakarą žengia įgyvendindamas daugiau kaip dvejus metus trukusią nuoseklią ralio reido pasirengimo programą. 2025 m. pradžioje jis startavo „Abu Dhabi Desert Challenge“, viename iš FIA pasaulio ralio reido čempionato etapų, kuriam būdingos ypatingai techniškos kopos ir ekstremalios oro sąlygos.

Vėliau sportininkas tobulino įgūdžius „AG Dakar School“ komandoje ir vasarą dalyvavo „Rallye Breslau“ – didžiausiame Europoje bekelės maratone. Prieš mėnesį E. Sokolovski sėkmingai įveikė „Fenix Rally“ Tunise, pasižyminčiame maratoninio formato etapais ir aukšta navigacine agresija. Iki Dakaro jis planuoja dar vieną startą Artimuosiuose Rytuose, kur trasos savo struktūra artimiausios Saudo Arabijos bekelės reljefui.

Dvi pergalės podiumuose – įrodytas stabilumas prieš Dakarą

Dviejuose paskutiniuose raliuose E. Sokolovski lipo ant podiumo, taip įtvirtindamas savo poziciją tarp sparčiai kylančių ralio reido motociklininkų. Šie rezultatai patvirtino jo techninį stabilumą, išaugusį navigacijos tikslumą ir gebėjimą išlaikyti ritmą ilgų atstumų lenktynėse – savybes, būtinas sėkmingam pasirodymui Dakare. Podiumai tapo svarbiu tarpsniu sportinėje pasirengimo programoje prieš debiutą Saudo Arabijoje 2026 m.

Komanda – esminė dalyvavimo dalis

E. Sokolovski pabrėžia, kad Dakaras, nors ir atrodo individualus iššūkis, reikalauja plataus ir profesionalaus komandinio palaikymo.

„Versle ir Dakare principai išlieka tie patys – planavimas, reakcijos greitis ir gebėjimas veikti esant neapibrėžtumui. Nuoseklumas ir kryptis lemia rezultatą. Nors motociklų klasė vizualiai atrodo individuali, už kiekvieno starto stovi didelė komanda – nuo technikos priežiūros iki logistikos ir analizės“, – mintimis dalijasi sparčiai augančios įmonės vadovas.

Tikslas – stabilus ir saugus finišas

2026 m. „Dakar Rally“ E. Sokolovski sieks stabiliai ir saugiai įveikti visą maršrutą, pasižymintį daugiau nei 7 000 km bekelės, kopų ir akmenuotų ruožų. Sportininko prioritetas – ne maksimalus greitis, o nuolatinis ritmas, navigacijos tikslumas ir racionalus rizikos valdymas.

„Dakaras yra maratonas. Svarbiausia – stabilus tempas ir susitelkimas“, – motyvacijos nestokoja motociklininkas, prieš išvykdamas į paskutinę treniruočių stovyklą Dubajuje.

Apie „HiLTUS“

E. Sokolovski įkurta ir vadovaujama „HiLTUS“ – statybų, projektų valdymo, vystymo ir inžinerinių sprendimų bendrovė, dirbanti su komerciniais objektais, ypatingais statiniais ir kompleksiniais projektais visoje Lietuvoje bei Latvijoje. Į Dakarą keliaujantis bendrovės pavadinimas sustiprina įmonės pozicionavimą kaip siekiančios aukštų profesionalumo standartų, disciplinos ir nuoseklaus progreso.

