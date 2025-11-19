„Lietkabelio“ gretas papildė kanadietis

Oficialiai paskelbta, kad į sudėtį sugrįžta 26 metų 211 cm ūgio Fardawsas Aimaqas.
Centras pasirengimo sezonui metu, dar būdamas Kanadoje, patyrė traumą, o rugsėjo pradžioje kontraktas buvo nutrauktas. Dabar krepšininkas pasveiko ir sulaukė kvietimo sugrįžti.
F.Aimaqas praėjusiame sezone žaidė Vengrijoje, kur atstovavo Solnoko „Olajbanyasz“ komandai ir FIBA Europos taurės varžybose per 33 minutes pelnė 15,7 taško, atkovojo 12,7 kamuolio ir rinko 17,3 naudingumo balo.
Vengrijos čempionate aukštaūgis per 30 minučių pelnė 14,9 taško, atkovojo 11,7 kamuolio ir rinko 19,4 naudingumo balo.
Tai buvo jo pirmasis profesionalaus krepšininko sezonas, o prieš tai jis atstovavo Kalifornijos „Golden Bears“ komandai Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA).
